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В Казахстане
Казахстанским родителям планируют запретить оставлять детей до 12 лет без присмотра
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danilov 01 Июня 2018 в 18:01:40
Казахстанским родителям планируют запретить оставлять детей до 12 лет без присмотра даже в собственном доме.

"Пришло время, когда видеонаблюдение должно быть во всех детских учреждениях. Наверное, уже нужно внести нам норму, и мы уже это сейчас в рабочей группе прорабатываем, что родители не имеют права оставлять без присмотра ребенка до 12 лет. Он даже не может дома оставаться один, если ему еще нет 12 лет", - сказала депутат Мажилиса, уполномоченный по правам детей Загипа Балиева.

Также Балиева рассказала о новых правилах проектирования окон в многоэтажных квартирах, введенных из-за большого количества детей, выпавших из окна.

"У нас более 100 детей выпало из окон. Мы сейчас пересмотрели СНИПы, встречаемся с НПП "Атамекен", с предпринимателями. Те, кто производит окна, будут пересматривать их производство, а для тех, кто уже поставил окна, есть защитные средства", - уточнила депутат.

tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 01.06.2018 в 18:24:29   # 679618
Займитесь прямыми своими обязанностями - поднимайте экономику, заботьтесь о благосостоянии страны, развивайте инфраструктуру, создавайте рабочие места, стройте новые заводы и фабрики. Со своими детьми мы как нить сами, без ваших бестолковых рекомендаций разберемся.
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  lokidogma 01.06.2018 в 19:03:54   # 679623
Аполоумели совсем. Я в семь лет себе разогреть еду мог оставаясь один дома. Яшницу приготовить и худо бедно сварить вареники. Сейчас дети из-за излишней опеки родителей итак не самостоятельные и в них нет ни грамма ответственности, а при таком навязывании их контроля до 12лет будут потом взрослые не самостоятельные и все ещё в свои 30 дети. Лучше бы улучшали уровень жизни и зп людям, чтобы они могли воспитывать детей и видеть их не только вечером между домашними делами, тогда и из окон меньше выпадать будут и на дорогах с их участием меньше ДТП будет
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  Dragon 01.06.2018 в 19:11:21   # 679624
Quote:
депутат Мажилиса, уполномоченный по правам детей Загипа Балиева.


А когда отменяли в школах бесплатный обед для начальных классов где она была? Талкан кушала?
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  МишкаНаСевер 01.06.2018 в 19:36:53   # 679629
Хм, т.е. она предлагает одному из родителей уволиться и сидеть дома с ребенком?
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  Николаz 01.06.2018 в 20:15:08   # 679633
Интересно а если родитель один с дитём что делать?
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