Казахстанским родителям планируют запретить оставлять детей до 12 лет без присмотра

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danilov 01 Июня 2018 в 18:01:40
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"Пришло время, когда видеонаблюдение должно быть во всех детских учреждениях. Наверное, уже нужно внести нам норму, и мы уже это сейчас в рабочей группе прорабатываем, что родители не имеют права оставлять без присмотра ребенка до 12 лет. Он даже не может дома оставаться один, если ему еще нет 12 лет", - сказала депутат Мажилиса, уполномоченный по правам детей Загипа Балиева.
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Также Балиева рассказала о новых правилах проектирования окон в многоэтажных квартирах, введенных из-за большого количества детей, выпавших из окна.
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"У нас более 100 детей выпало из окон. Мы сейчас пересмотрели СНИПы, встречаемся с НПП "Атамекен", с предпринимателями. Те, кто производит окна, будут пересматривать их производство, а для тех, кто уже поставил окна, есть защитные средства", - уточнила депутат.
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tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
депутат Мажилиса, уполномоченный по правам детей Загипа Балиева.
А когда отменяли в школах бесплатный обед для начальных классов где она была? Талкан кушала?
МишкаНаСевер 01.06.2018 в 19:36:53 # 679629