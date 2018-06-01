Министр здравоохранения Елжан Биртанов прокомментировал случаи заболевания менингококковой инфекцией в Казахстане.

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Гоги80 01 Июня 2018 в 22:43:35
"Все регионы мониторим, на утро зарегистрировано 55 подтвержденных случаев по стране. В разрезе регионов больше всего в Алматы - 31 случай. В Акмолинской - два, Актюбинской - три, Алматинской - три, ВКО - четыре, Жамбылской - один, Карагандинской - один, Павлодарской - два, ЮКО - четыре, Астане - четыре. Нет, это не эпидемия," - сообщил министр журналистам в кулуарах.
Министр не исключил, что случаи заболевания будут фиксироваться дальше из-за резкой смены погоды.
"В понедельник я утвердил своим приказом план мероприятий по усилению совместно управлениями здравоохранения и нашими комитетами, чтобы все превентивные меры мы решали. Сейчас мы смотрим по местам скопления людей, вузам в экзаменационный период, в мечетях начали работу. Вопрос ставим по отсрочке детских лагерей, поскольку в Алматы это нежелательно", - сказал Биртанов.
Министр рекомендовал родителям ограничить посещение публичных мест с детьми.
"В мечетях мы просим, чтобы проветривали, не перегружали во время чтения молитв. Мы также попросили проработать с Духовным управлением мусульман, чтобы обратились к студентам, чтобы они прерывали ораза (пост - прим.), потому что во время оразы организм перестраивается и иммунитет перестраивается. К сожалению, не у всех в сторону укрепления, а ослабевает", - отметил глава ведомства.
"Студенты испытывают большую нагрузку во время сессии. Мы просили, чтобы они довели до ребят, что не надо в это время оразы, это все-таки уважительная причина, потому что экзаменационный период", - добавил глава Минздрава.
Также Биртанов рекомендовал не путешествовать во время поста.
Источник: tengrinews.kz
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