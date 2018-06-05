Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний в РК

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danilov 05 Июня 2018 в 09:33:07
Согласно новой редакции, в списке останутся четыре пункта вместо 13 имеющихся: туберкулез, ВИЧ, злокачественные новообразования и психические расстройства и расстройства поведения. Хронические вирусные гепатиты, сахарный диабет, детский церебральный паралич, острый инфаркт миокарда, ревматизм, орфанные заболевания и болезни нервной системы предлагается исключить из списка.
Подробнее с новой предлагаемой редакцией можно ознакомиться здесь. Публичное обсуждение проекта приказа завершается 6 июня 2018 года.
В Казахстане в 2016 году было зарегистрировано 508 128 лиц с социально значимыми заболеваниями. В свою очередь, по данным на октябрь 2017 года, около 300 тысяч казахстанцев больны сахарным диабетом.
Как сообщали в Минздраве в 2017 году, все граждане республики вне зависимости от наличия медицинского страхования будут получать медуслуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по заболеваниям, входящим в вышеуказанный перечень.
https://tengrinews.kz/medicine/diabet-gepatit-mogut-ubrat-spiska-znachimyih-zabolevaniy-rk-345839/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Эта инициатива явно антинародная, тот кто ее выдвинул или не соответствует занимаемой должности, или откровенный враг народа.
Опять выйдут диабетики с одиночными пикетами пожалуются на ВСЕ провительство и разойдутся помирать.
Никто не будет требовать отставки этого тупоголового министра, а по идее за такую инициативу расстреливать нужно.
МишкаНаСевер 05.06.2018 в 11:07:38 # 680005
xxxBratanxxx 05.06.2018 в 11:08:37 # 680006
Это ужас как ваше сука такое в голову могло придти либо после банков фармацевты на примете!