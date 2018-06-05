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В Казахстане
Диабет и гепатит могут убрать из списка значимых заболеваний в РК
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danilov 05 Июня 2018 в 09:33:07
Список социально значимых заболеваний, по которым оказывается бесплатная медицинская помощь, предлагают значительно сократить. Об этом говорится в проекте приказа министра здравоохранения Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Согласно новой редакции, в списке останутся четыре пункта вместо 13 имеющихся: туберкулез, ВИЧ, злокачественные новообразования и психические расстройства и расстройства поведения. Хронические вирусные гепатиты, сахарный диабет, детский церебральный паралич, острый инфаркт миокарда, ревматизм, орфанные заболевания и болезни нервной системы предлагается исключить из списка.

Подробнее с новой предлагаемой редакцией можно ознакомиться здесь. Публичное обсуждение проекта приказа завершается 6 июня 2018 года.

В Казахстане в 2016 году было зарегистрировано 508 128 лиц с социально значимыми заболеваниями. В свою очередь, по данным на октябрь 2017 года, около 300 тысяч казахстанцев больны сахарным диабетом.

Как сообщали в Минздраве в 2017 году, все граждане республики вне зависимости от наличия медицинского страхования будут получать медуслуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по заболеваниям, входящим в вышеуказанный перечень.

https://tengrinews.kz/medicine/diabet-gepatit-mogut-ubrat-spiska-znachimyih-zabolevaniy-rk-345839/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  MrX 05.06.2018 в 10:06:22   # 679999
Не, ну а чо.... Деньги на экспо ушли, а диабет уже и не болезнь получается....
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  Пермяк 05.06.2018 в 10:21:45   # 680001
Ну вот вам, конкретный министр, с конкретным приказом лишающим жизни тысячи людей.
Эта инициатива явно антинародная, тот кто ее выдвинул или не соответствует занимаемой должности, или откровенный враг народа.
Опять выйдут диабетики с одиночными пикетами пожалуются на ВСЕ провительство и разойдутся помирать.
Никто не будет требовать отставки этого тупоголового министра, а по идее за такую инициативу расстреливать нужно.
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  МишкаНаСевер 05.06.2018 в 11:07:38   # 680005
"Надоели эти диабетики каждый год жаловаться, что лекарств не хватает, надо с этим что-то делать!" - министр здравоохранения
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  xxxBratanxxx 05.06.2018 в 11:08:37   # 680006
Мне просто кажется что там фармацевты лоббируют и пропихивают закон что бы инсулин продавать
Это ужас как ваше сука такое в голову могло придти либо после банков фармацевты на примете!
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