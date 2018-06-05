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В Казахстане
Call-центры по вопросам менингита заработали в Казахстане
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едридмадрид 05 Июня 2018 в 20:54:12
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанцы теперь могут консультироваться по вопросам менингита в сall-центрах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Они работают во всех областях страны в круглосуточном режиме. На вопросы звонящих отвечают врачи инфекционисты и эпидемиологи. Медики также могут проконсультировать не только по первым признакам заболевания, но и попрофилактике болезни.

Дозвониться до сall-центров можно по следующим телефонам:

Республиканский call-центр: 8 (7172) 554900

Астана: 1430

Алматы: 8 (7273) 000 103

Алматинская область: 8 (7182) 411-212

Акмолинская область: 8 800 080 6481

Актюбинская область: 8 (7132) 907070, 8702 5020093

Атырауская область: 8 (7122) 98-02-92,whatsApp 8 778 007-20-21

Восточно-Казахстанская область: 8 (7232) 70 1131

Жамбылская область: 8 (7262) 555-160

Западно-Казахстанская область: 8 (7112)24-00-06

Мангистауская область: 8 702 0292929

Павлодарская область: 8 (7182) 66-24-99, 8702300 15 17

Карагандинская область: 8 (7212) 955-559

Кызылординская область: 8 (7242) 400 -001

Северо-Казахстанская область: 8 800 808103

Южно-Казахстанская область: 8 (7252)39-31-60

Костанайская область: 8 (7142)393 777

https://www.inform.kz/ru/call-centry-po-voprosam-meningita-zarabotali-v-kazahstane_a3277513
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