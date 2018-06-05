Call-центры по вопросам менингита заработали в Казахстане

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 05 Июня 2018 в 20:54:12
Они работают во всех областях страны в круглосуточном режиме. На вопросы звонящих отвечают врачи инфекционисты и эпидемиологи. Медики также могут проконсультировать не только по первым признакам заболевания, но и попрофилактике болезни.
Дозвониться до сall-центров можно по следующим телефонам:
Республиканский call-центр: 8 (7172) 554900
Астана: 1430
Алматы: 8 (7273) 000 103
Алматинская область: 8 (7182) 411-212
Акмолинская область: 8 800 080 6481
Актюбинская область: 8 (7132) 907070, 8702 5020093
Атырауская область: 8 (7122) 98-02-92,whatsApp 8 778 007-20-21
Восточно-Казахстанская область: 8 (7232) 70 1131
Жамбылская область: 8 (7262) 555-160
Западно-Казахстанская область: 8 (7112)24-00-06
Мангистауская область: 8 702 0292929
Павлодарская область: 8 (7182) 66-24-99, 8702300 15 17
Карагандинская область: 8 (7212) 955-559
Кызылординская область: 8 (7242) 400 -001
Северо-Казахстанская область: 8 800 808103
Южно-Казахстанская область: 8 (7252)39-31-60
Костанайская область: 8 (7142)393 777
https://www.inform.kz/ru/call-centry-po-voprosam-meningita-zarabotali-v-kazahstane_a3277513
Комментарии, по рейтингу, по дате