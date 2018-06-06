Выкладывать сигареты на витрины магазинов хотят запретить в Казахстане.

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Гоги80 06 Июня 2018 в 12:55:32
"Мы готовим меры по запрету выкладки табачной продукции в местах продажи, запрет употребления кальяна в общественных местах и внедрение 100% территории без дыма", - рассказал Алексей Цой.
Также лидер антитабачной коалиции, Джамиля Садыкова рассказала о возможном запрете выкладки табачных изделий на прилавки.
"Табак закрывается специальной шторкой. Сейчас вы видите, на кассах сидят кассиры и вверху продаются сигареты. Они закрываются шторкой, чтобы вот это послание, которое идёт для людей, что табак везде доступен, чтобы его не было. Они закрыли шторкой всю свою табачную продукцию, её можно просто прочитать на листочке. У них в год снижение на 8% идёт, это большие шаги. У нас 8% - за 4 года. В декабре мы планируем, чтобы эти поправки вышли из Минздрава. Акцизы подаём ежегодно в Налоговый кодекс, они уже рассматривают. Там, как они примут – это уже другой вопрос", - пояснила она.
По данным ВОЗ, около 80% преждевременной смертности в мире связаны с четырьмя наиболее распространёнными факторами риска – употреблением табака и алкоголя, нездоровым питанием и низкой физической активностью. В рамках реализации Плана мер по управлению общественным здоровьем на 2018-2021 годы Минздравом РК предусматриваются меры, направленные на снижении влияния поведенческих факторов риска на здоровье населения, отметил Алексей Цой.
"Мероприятия плана направлены на развитие межсекторального взаимодействия, профилактику неинфекционных и инфекционных заболеваний, усиление мероприятий по здоровому питанию. В нашей стране отсутствуют акцизы на вредные для здоровья или, так называемые, порочные продукты - соль, сахар, трансжиры. По данному вопросу необходимо принятие системных мер, основы которых мы заложили в Плане мер", - сказал вице-министр.
По его словам, более полумиллиона человек ежегодно умирает в Евразийском регионе из-за потребления табака. Потребление табачных изделий является причиной 22% всех случаев рака и 36% болезней органов дыхания в нашем регионе. Страны региона теряют до 6,5% годового ВВП из-за смертности, вызванной курением. На первом месте среди факторов риска стоит табакокурение, вместе с тем, многочисленные публикации Всемирного банка и международный опыт доказали, что самой эффективной мерой по снижению курения является повышение акцизов на табачные изделия.
Каждые 10% повышения акцизов на табачные изделия снижает потребление табачных изделий среди детей и подростков на 8% в развивающихся странах и на 4% - в развитых. В течение последних десятилетий Казахстан добился определённого прогресса в борьбе против табака.
Вице-министр добавил, что в Казахстане внедрены в практику запреты на рекламу, общественные объекты, включая больницы, рабочие места, школы, общественный транспорт на 100% свободны от табачного дыма, налог на табачные изделия составляет 40% от розничной цены, лицам, желающим бросить курить бесплатно предоставляются услуги на уровне ПМСП (антитабачные центры). Лидер антитабачной коалиции Джамиля Садыкова рассказала о мерах, принимаемых на сегодняшний день Министерством здравоохранения и о сроках их возможной реализации.
"У нас, благодаря тому, что в 2013 году повысился акциз, снизилось табакокурение на 8%, по международным данным – на 4%. В целом тенденция снижения очень сильная. Сейчас в Казахстане курят в среднем 4 млн казахстанцев. Благодаря снижению, табачная индустрия фиксирует снижение производства на 25%, в основном это доля акцизов, но также это ещё страшилки на пачках сигарет и бездымная политика, а также некоторые переходят на кальян. Причём доходы государства повысились, было 45 млрд тенге, стало 125 млрд тенге в год. Это только за счёт повышения акцизов на табак, при этом снизилось табакокурение. То, что происходит в других странах – Филиппины, Вьетнам, Корея, то же происходит у нас", - заявила эксперт.
"В других государствах от табачной индустрии государство берёт 80%, а у нас только 30%. И, получается, у нас ещё большой потенциал для дальнейшего роста. Вообще сигареты должны стоить 700 тенге и выше, до 1000 тенге (за пачку). Казахстанская табачная индустрия не против, потому что в Таможенном союзе они говорили, что согласны, если это будет 12,5 тысяч. Но другие страны Армения, Беларусь, Кыргыстан сказали, что для них это очень высокая планка", - добавила Садыкова.
Данный вопрос, по её словам, находится на начальной стадии инициации. В общем процесс может занять 1-1,5 года.
Источник: bnews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
до сих пор худею с подруги: отлично побухали, отдохнули .. ляжим .. 2 или 3 ночи .. и тут она: мля курить хочу нимагу .. Я грю: дура, 2 ночи, на улице дубак .. неее ей пох ..
И тут я понял что куряги - наркоманы хреновы
ну не потащится нормальный чел ночью за сигами
так что сиги - зло