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В Казахстане
В Алматы меньше чем за сутки менингитом заболели ещё девять человек
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danilov 06 Июня 2018 в 17:03:11
Комментарии, по рейтингу, по дате
  МишкаНаСевер 06.06.2018 в 17:51:55   # 680231
Quote:
Половина из них держала пост

А это тут при чем?
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  Yegor2030 06.06.2018 в 18:17:40   # 680238
Цитата: МишкаНаСевер от 06.06.2018 17:51:55
Quote:
Половина из них держала пост

А это тут при чем?

Иммунитет ослабевает. Не на всех пост влияет положительно.
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  Софруджу 06.06.2018 в 19:19:26   # 680242
Нету эпидемии. Всё, блин, ништяк
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