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В Казахстане
В Алматы меньше чем за сутки менингитом заболели ещё девять человек
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danilov 06 Июня 2018 в 17:03:11
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МишкаНаСевер
06.06.2018 в 17:51:55
# 680231
Quote:
Половина из них держала пост
А это тут при чем?
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Yegor2030
06.06.2018 в 18:17:40
# 680238
Цитата:
МишкаНаСевер
от
06.06.2018 17:51:55
Quote:
Половина из них держала пост
А это тут при чем?
Иммунитет ослабевает. Не на всех пост влияет положительно.
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Софруджу
06.06.2018 в 19:19:26
# 680242
Нету эпидемии. Всё, блин, ништяк
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