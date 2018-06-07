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Объявлены образовательные гранты на 2018-2019 год
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Black_chi 07 Июня 2018 в 09:43:07
В соответствии с подпунктом 2-1) статьи 5 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» и в целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 16 апреля 2018 года № 199 «Об утверждении государственного образовательного заказа на подготовку специалистов с высшим и послевузовским образованием, а также с техническим и профессиональным, послесредним образованием в организациях образования, финансируемых из республиканского бюджета (за исключением организаций образования, осуществляющих подготовку специалистов для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также специальных государственных органов), на 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 учебные года», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Распределить:

1) государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2018-2019 учебный год в разрезе специальностей по очной форме обучения согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) государственный образовательный заказ на подготовку магистров на 2018-2019 учебный год согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD на 2018-2019 учебный год согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (С.С. Исмагулова) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;

4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан после его официального опубликования;

5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Департамент юридической службы и международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и науки Республики Казахстан Аймагамбетова А.К.

4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Министр образования и науки

Республики Казахстан Е. Сагадиев

http://edu.gov.kz/ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=2844
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  МишкаНаСевер 07.06.2018 в 10:16:29   # 680307
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