Объявлены образовательные гранты на 2018-2019 год

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Black_chi 07 Июня 2018 в 09:43:07
1. Распределить:
1) государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием на 2018-2019 учебный год в разрезе специальностей по очной форме обучения согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2) государственный образовательный заказ на подготовку магистров на 2018-2019 учебный год согласно приложению 2 к настоящему приказу;
3) государственный образовательный заказ на подготовку докторов PhD на 2018-2019 учебный год согласно приложению 3 к настоящему приказу.
2. Департаменту высшего и послевузовского образования Министерства образования и науки Республики Казахстан (С.С. Исмагулова) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр правовой информации» для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
3) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа направление его копии на официальное опубликование в периодические печатные издания;
4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан после его официального опубликования;
5) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Департамент юридической службы и международного сотрудничества Министерства образования и науки Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3) и 4) настоящего пункта.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и науки Республики Казахстан Аймагамбетова А.К.
4. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального опубликования.
Министр образования и науки
Республики Казахстан Е. Сагадиев
http://edu.gov.kz/ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=2844
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МишкаНаСевер 07.06.2018 в 10:16:29 # 680307