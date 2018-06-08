Узбекистан намерен запустить в Казахстане сборку двух автомобилей

Цитата: Pole13 от

Цитата: Walter от

Я всех спрашиваю - ну нахуя? Пускать на рынок устаревшие модели? Я всех спрашиваю - ну нахуя? Пускать на рынок устаревшие модели?

Вальтер, а вы подумайте, почему архаичная Тойота Камри с простыми атмосферными моторами, классическими АКПП, с простой железной ходовой, продается в разы лучше чем Шкода Суперб, с современными моторами с прямым впрыском, роботизированными АКПП и с алюминиевой ходовой. А Шкода Суперб собирается в Казахстане. И подумайте что вы купили бы, пятилетнюю камри или пятилетний суперб?

Увы в Казахстане нет условий для современной техники, простая, пусть даже устаревшая конструкция, гораздо практичнее в наших условиях.

А учитывая темпы обнищания народа и роста цен на автомобили, скоро классические Жигули будут единственные народу по карману(( Вальтер, а вы подумайте, почему архаичная Тойота Камри с простыми атмосферными моторами, классическими АКПП, с простой железной ходовой, продается в разы лучше чем Шкода Суперб, с современными моторами с прямым впрыском, роботизированными АКПП и с алюминиевой ходовой. А Шкода Суперб собирается в Казахстане. И подумайте что вы купили бы, пятилетнюю камри или пятилетний суперб?Увы в Казахстане нет условий для современной техники, простая, пусть даже устаревшая конструкция, гораздо практичнее в наших условиях.А учитывая темпы обнищания народа и роста цен на автомобили, скоро классические Жигули будут единственные народу по карману((

так то оно так. Только именно и надо смотреть где авто собралось. Тоже шкода если в Европе то нет лучше авто. А если у нас то нет хуже авто. А в остальном я и говорю о том что нужно делать лучше для народа а не наоборот. Сам же ты написал что Камри лучше чем что либо. Я также придерживаясь того же мнения.