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В Казахстане
Узбекистан намерен запустить в Казахстане сборку двух автомобилей
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danilov 08 Июня 2018 в 12:06:33
GM Uzbekistan рассматривает возможность организации сборки в Казахстане моделей Cobalt и Spark, сообщает Podrobno.uz.

«Мы намерены расширять свою действующую производственную площадку в Кустанае. Сейчас здесь производится Nexia (R3). В дальнейшем планируем организовать здесь сборку моделей Cobalt и Spark. Почему мы это делаем? Настало время представить более широкую линейку на рынке Казахстана», – отметил глава компании «Узавтосаноат» Умиджан Салимов.

По его словам, для запуска производства этих двух моделей осталось решить два вопроса. Во-первых, заметил он, необходимо тщательно просчитать экономическую целесообразность проекта. Второе направление – это довести Cobalt и Spark до необходимых технических требований, предъявляемых на рынке Казахстана.

«Сейчас мы прорабатываем эти вопросы, в том числе с органами сертификации Казахстана. Эти машины показали себя хорошо на экспортных рынках, на них есть достаточно высокий спрос, поэтому есть у них будущее и в Казахстане. Ну, а выпускаемая модель R3 является одной из самых популярных на рынке этой страны», – отметил он.

Напомним, что ранее посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев заявлял, что по итогам этого года узбекский автопроизводитель доведет выпуск авто под брендом Ravon в Кустанае до семи тысяч.

Главными экспортными рынками для GM Uzbekistan остаются Россия и Казахстан, куда авто экспортируются под брендом Ravon. На сегодняшний день GM Uzbekistan производит восемь моделей на трех своих производственных площадках в Асаке, Хорезме и Ташкенте. Это автомобили под брендами Chevrolet и Ravon: Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Captiva, Malibu, Damas и Labo.

http://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-nameren-zapustit/
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  Walter 08.06.2018 в 13:11:48   # 680507
Я всех спрашиваю - ну нахуя? Пускать на рынок устаревшие модели?
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  Pole13 08.06.2018 в 14:27:41   # 680513
Цитата: Walter от 08.06.2018 13:11:48
Я всех спрашиваю - ну нахуя? Пускать на рынок устаревшие модели?

Вальтер, а вы подумайте, почему архаичная Тойота Камри с простыми атмосферными моторами, классическими АКПП, с простой железной ходовой, продается в разы лучше чем Шкода Суперб, с современными моторами с прямым впрыском, роботизированными АКПП и с алюминиевой ходовой. А Шкода Суперб собирается в Казахстане. И подумайте что вы купили бы, пятилетнюю камри или пятилетний суперб?
Увы в Казахстане нет условий для современной техники, простая, пусть даже устаревшая конструкция, гораздо практичнее в наших условиях.
А учитывая темпы обнищания народа и роста цен на автомобили, скоро классические Жигули будут единственные народу по карману((
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  Walter 08.06.2018 в 15:11:13   # 680520
Цитата: Pole13 от 08.06.2018 14:27:41
Цитата: Walter от 08.06.2018 13:11:48
Я всех спрашиваю - ну нахуя? Пускать на рынок устаревшие модели?

Вальтер, а вы подумайте, почему архаичная Тойота Камри с простыми атмосферными моторами, классическими АКПП, с простой железной ходовой, продается в разы лучше чем Шкода Суперб, с современными моторами с прямым впрыском, роботизированными АКПП и с алюминиевой ходовой. А Шкода Суперб собирается в Казахстане. И подумайте что вы купили бы, пятилетнюю камри или пятилетний суперб?
Увы в Казахстане нет условий для современной техники, простая, пусть даже устаревшая конструкция, гораздо практичнее в наших условиях.
А учитывая темпы обнищания народа и роста цен на автомобили, скоро классические Жигули будут единственные народу по карману((
так то оно так. Только именно и надо смотреть где авто собралось. Тоже шкода если в Европе то нет лучше авто. А если у нас то нет хуже авто. А в остальном я и говорю о том что нужно делать лучше для народа а не наоборот. Сам же ты написал что Камри лучше чем что либо. Я также придерживаясь того же мнения.
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  Manitu 08.06.2018 в 17:16:02   # 680530
А меня смущает совсем другое Quote:
Узбекистан намерен запустить в Казахстане сборку двух автомобилей
Мы что, сами вообще ничего запустить не можем? Скоро с Гондураса приедут к нам какой нибудь авиазавод строить. Мы страна уже даже не третьего мира а пятого или шестого.
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  Pole13 08.06.2018 в 17:31:26   # 680532
Цитата: Walter от 08.06.2018 15:11:13
Цитата: Pole13 от 08.06.2018 14:27:41
Цитата: Walter от 08.06.2018 13:11:48
Я всех спрашиваю - ну нахуя? Пускать на рынок устаревшие модели?

Вальтер, а вы подумайте, почему архаичная Тойота Камри с простыми атмосферными моторами, классическими АКПП, с простой железной ходовой, продается в разы лучше чем Шкода Суперб, с современными моторами с прямым впрыском, роботизированными АКПП и с алюминиевой ходовой. А Шкода Суперб собирается в Казахстане. И подумайте что вы купили бы, пятилетнюю камри или пятилетний суперб?
Увы в Казахстане нет условий для современной техники, простая, пусть даже устаревшая конструкция, гораздо практичнее в наших условиях.
А учитывая темпы обнищания народа и роста цен на автомобили, скоро классические Жигули будут единственные народу по карману((
так то оно так. Только именно и надо смотреть где авто собралось. Тоже шкода если в Европе то нет лучше авто. А если у нас то нет хуже авто. А в остальном я и говорю о том что нужно делать лучше для народа а не наоборот. Сам же ты написал что Камри лучше чем что либо. Я также придерживаясь того же мнения.

Вы видать недопоняли меня. Моя мысль, что простые, проверенные временем автомобили самое то для Казахстана. Что Кобальт, что R2 простые по конструкции с хорошими цепными моторами, с элементарной ходовой. Что из минусов так это тонкое ЛКП и царапучий пластик салона, царапающийся даже ногтем.
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