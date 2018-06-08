Узбекистан намерен запустить в Казахстане сборку двух автомобилей

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danilov 08 Июня 2018 в 12:06:33
«Мы намерены расширять свою действующую производственную площадку в Кустанае. Сейчас здесь производится Nexia (R3). В дальнейшем планируем организовать здесь сборку моделей Cobalt и Spark. Почему мы это делаем? Настало время представить более широкую линейку на рынке Казахстана», – отметил глава компании «Узавтосаноат» Умиджан Салимов.
По его словам, для запуска производства этих двух моделей осталось решить два вопроса. Во-первых, заметил он, необходимо тщательно просчитать экономическую целесообразность проекта. Второе направление – это довести Cobalt и Spark до необходимых технических требований, предъявляемых на рынке Казахстана.
«Сейчас мы прорабатываем эти вопросы, в том числе с органами сертификации Казахстана. Эти машины показали себя хорошо на экспортных рынках, на них есть достаточно высокий спрос, поэтому есть у них будущее и в Казахстане. Ну, а выпускаемая модель R3 является одной из самых популярных на рынке этой страны», – отметил он.
Напомним, что ранее посол Казахстана в Узбекистане Ерик Утембаев заявлял, что по итогам этого года узбекский автопроизводитель доведет выпуск авто под брендом Ravon в Кустанае до семи тысяч.
Главными экспортными рынками для GM Uzbekistan остаются Россия и Казахстан, куда авто экспортируются под брендом Ravon. На сегодняшний день GM Uzbekistan производит восемь моделей на трех своих производственных площадках в Асаке, Хорезме и Ташкенте. Это автомобили под брендами Chevrolet и Ravon: Spark (R2), Nexia (R3), Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Captiva, Malibu, Damas и Labo.
http://podrobno.uz/cat/economic/uzbekistan-nameren-zapustit/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Walter от 08.06.2018 13:11:48
Я всех спрашиваю - ну нахуя? Пускать на рынок устаревшие модели?
Я всех спрашиваю - ну нахуя? Пускать на рынок устаревшие модели?
Вальтер, а вы подумайте, почему архаичная Тойота Камри с простыми атмосферными моторами, классическими АКПП, с простой железной ходовой, продается в разы лучше чем Шкода Суперб, с современными моторами с прямым впрыском, роботизированными АКПП и с алюминиевой ходовой. А Шкода Суперб собирается в Казахстане. И подумайте что вы купили бы, пятилетнюю камри или пятилетний суперб?
Увы в Казахстане нет условий для современной техники, простая, пусть даже устаревшая конструкция, гораздо практичнее в наших условиях.
А учитывая темпы обнищания народа и роста цен на автомобили, скоро классические Жигули будут единственные народу по карману((
Цитата: Pole13 от 08.06.2018 14:27:41так то оно так. Только именно и надо смотреть где авто собралось. Тоже шкода если в Европе то нет лучше авто. А если у нас то нет хуже авто. А в остальном я и говорю о том что нужно делать лучше для народа а не наоборот. Сам же ты написал что Камри лучше чем что либо. Я также придерживаясь того же мнения.
Вальтер, а вы подумайте, почему архаичная Тойота Камри с простыми атмосферными моторами, классическими АКПП, с простой железной ходовой, продается в разы лучше чем Шкода Суперб, с современными моторами с прямым впрыском, роботизированными АКПП и с алюминиевой ходовой. А Шкода Суперб собирается в Казахстане. И подумайте что вы купили бы, пятилетнюю камри или пятилетний суперб?
Увы в Казахстане нет условий для современной техники, простая, пусть даже устаревшая конструкция, гораздо практичнее в наших условиях.
А учитывая темпы обнищания народа и роста цен на автомобили, скоро классические Жигули будут единственные народу по карману((
Цитата: Walter от 08.06.2018 13:11:48
Я всех спрашиваю - ну нахуя? Пускать на рынок устаревшие модели?
Я всех спрашиваю - ну нахуя? Пускать на рынок устаревшие модели?
Вальтер, а вы подумайте, почему архаичная Тойота Камри с простыми атмосферными моторами, классическими АКПП, с простой железной ходовой, продается в разы лучше чем Шкода Суперб, с современными моторами с прямым впрыском, роботизированными АКПП и с алюминиевой ходовой. А Шкода Суперб собирается в Казахстане. И подумайте что вы купили бы, пятилетнюю камри или пятилетний суперб?
Увы в Казахстане нет условий для современной техники, простая, пусть даже устаревшая конструкция, гораздо практичнее в наших условиях.
А учитывая темпы обнищания народа и роста цен на автомобили, скоро классические Жигули будут единственные народу по карману((
Узбекистан намерен запустить в Казахстане сборку двух автомобилейМы что, сами вообще ничего запустить не можем? Скоро с Гондураса приедут к нам какой нибудь авиазавод строить. Мы страна уже даже не третьего мира а пятого или шестого.
Цитата: Walter от 08.06.2018 15:11:13
Цитата: Pole13 от 08.06.2018 14:27:41так то оно так. Только именно и надо смотреть где авто собралось. Тоже шкода если в Европе то нет лучше авто. А если у нас то нет хуже авто. А в остальном я и говорю о том что нужно делать лучше для народа а не наоборот. Сам же ты написал что Камри лучше чем что либо. Я также придерживаясь того же мнения.
Вальтер, а вы подумайте, почему архаичная Тойота Камри с простыми атмосферными моторами, классическими АКПП, с простой железной ходовой, продается в разы лучше чем Шкода Суперб, с современными моторами с прямым впрыском, роботизированными АКПП и с алюминиевой ходовой. А Шкода Суперб собирается в Казахстане. И подумайте что вы купили бы, пятилетнюю камри или пятилетний суперб?
Увы в Казахстане нет условий для современной техники, простая, пусть даже устаревшая конструкция, гораздо практичнее в наших условиях.
А учитывая темпы обнищания народа и роста цен на автомобили, скоро классические Жигули будут единственные народу по карману((
Цитата: Walter от 08.06.2018 13:11:48
Я всех спрашиваю - ну нахуя? Пускать на рынок устаревшие модели?
Я всех спрашиваю - ну нахуя? Пускать на рынок устаревшие модели?
Вальтер, а вы подумайте, почему архаичная Тойота Камри с простыми атмосферными моторами, классическими АКПП, с простой железной ходовой, продается в разы лучше чем Шкода Суперб, с современными моторами с прямым впрыском, роботизированными АКПП и с алюминиевой ходовой. А Шкода Суперб собирается в Казахстане. И подумайте что вы купили бы, пятилетнюю камри или пятилетний суперб?
Увы в Казахстане нет условий для современной техники, простая, пусть даже устаревшая конструкция, гораздо практичнее в наших условиях.
А учитывая темпы обнищания народа и роста цен на автомобили, скоро классические Жигули будут единственные народу по карману((
Вы видать недопоняли меня. Моя мысль, что простые, проверенные временем автомобили самое то для Казахстана. Что Кобальт, что R2 простые по конструкции с хорошими цепными моторами, с элементарной ходовой. Что из минусов так это тонкое ЛКП и царапучий пластик салона, царапающийся даже ногтем.