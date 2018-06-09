Переименовать Советы ветеранов в Советы биев предложили в Казахстане.

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Гоги80 09 Июня 2018 в 12:25:03
в Алматы советник Председателя Верховного Суда Сагатбек Сулеймен предложил как метод снижения конфликтности в обществе создание Советов биев, предаёт корреспондент BNews.kz.
Сагатбек Сулеймен сообщил, что в Казахстане каждый четвёртый гражданин, а в Алматы - каждый третий, вовлечён в судебные тяжбы. Большая часть споров не требует обращения в суд. К примеру, в развитых странах 80-90% споров завершаются примирением, аналогом которого является институт биев.
Сулеймен предложил переименовать Совет ветеранов при акиматах регионов на Советы биев. Такой подход, считает он, будет способствовать разрешению многих споров методом традиционного права и, соответственно, снижению конфликтности в обществе.
Также Сагатбек Сулеймен проинформировал участников встречи о перспективах вновь создаваемых по республике Центров примирения как площадок для разрешения споров вне суда. Он призвал к продвижению и популяризации института медиации.
По итогам работы участники встречи выработали соответствующие рекомендации по снижению конфликтности в обществе.
Напомним, Алматинский городской суд провёл в Доме Дружбы встречу с представителями интеллигенции по обсуждению возможностей снижения конфликтности в обществе. Встреча организована по инициативе Верховного суда РК.
Ранее Сагатбек Сулеймен рассказал, что в Казахстане каждый третий брак расторгается, при этом более 100 тысяч детей лишаются внимания отца или матери.
Источник: zakon.kz
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ИНКВИЗИТОР 09.06.2018 в 17:46:50 # 680590
Цитата: babki от 09.06.2018 18:10:31Ничего не попутал? При чем тут суд? Обыкновенный совет - и ХЗ чем они там занимаются.
Поддерживаю, в Казахском ханстве бии выполняли функции судей, впрочем они и были судьями, уважаемыми и почитаемыми народом. Толе бий, Айтеке бий, Казыбек бий. К чему столько негатива в комментариях? Хотя, как говорится, собаки лают, караван идёт.
Поддерживаю, в Казахском ханстве бии выполняли функции судей, впрочем они и были судьями, уважаемыми и почитаемыми народом. Толе бий, Айтеке бий, Казыбек бий. К чему столько негатива в комментариях? Хотя, как говорится, собаки лают, караван идёт.