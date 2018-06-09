Переименовать Советы ветеранов в Советы биев предложили в Казахстане.

Поддерживаю, в Казахском ханстве бии выполняли функции судей, впрочем они и были судьями, уважаемыми и почитаемыми народом. Толе бий, Айтеке бий, Казыбек бий. К чему столько негатива в комментариях? Хотя, как говорится, собаки лают, караван идёт.