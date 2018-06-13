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В Казахстане
Желтая "скорая" с сиреной: когда все регионы перейдут на новый стандарт.
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Гоги80 13 Июня 2018 в 08:07:47
Все регионы Казахстана до конца июня планируют перейти на новые стандарты работы карет скорой помощи, сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов.

В Астане согласно новым правилам все машины скорой помощи окрашивают в лимонный цвет. Также машины с 8:00 до 23:00 при обслуживании вызова ездят со включенными звуковыми и световыми сигналами.

"Мы требуем у местных исполнительных органов выполнения государственных стандартов. Все регионы до конца первого полугодия обещают привести (автомобили) к стандарту — он касается новой окраски и включения сирены", — сказал Биртанов журналистам в кулуарах заседания правительства.

По словам министра, благодаря нововведению медики "скорой помощи" быстрее добираются к своим пациентам.

Источник: Sputnik Казахстан
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  Dragon 13.06.2018 в 08:45:38   # 680936
В стандартах кроме цвета ничего не написано? Например, о повышении заработной платы? Или же качественное обслуживание?
Хороший стандарт для распила бюджетных денег!
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