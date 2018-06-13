Нигматулин: оценкой качества медуслуг должна заниматься общественность.

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Гоги80 13 Июня 2018 в 15:40:18
В представленном законопроекте предусматривается внесение поправки в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", согласно которой функцию по определению степени удовлетворённости граждан уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи предлагается передать неправительственным организациям через государственный социальный заказ.
Спикер Мажилиса, поддержав поправку, отметил: "Наверное, будет правильным, если оценкой удовлетворённости граждан будут заниматься институты гражданского общества. А министерству есть на чём сосредоточиться в других вопросах. Прежде всего, на качественной организации оказания медицинской помощи".
При этом Нигматулин подчеркнул, что содействие неправительственных организаций только поможет Министерству здравоохранения оперативнее реагировать на различные рода ситуации, которые возникают периодически.
Источник: bnews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
MишаМашкевич 13.06.2018 в 20:25:46 # 681099
Потому как некоторые врачи бояться только проверок с Минздрава (обычно состоящий из разбора полетов,служебные проверки инициировать на практике очень тяжело) и отзыва лицензии.
А так хоть при каждом учреждений будет своя "счётная палата" которая может дать заключение. Желательно брать туда людей неафилированных (часто перераспределять по местам дислокации)
А глав.врачей поголовно учить менеджменту.
П.с. опять таки отношения к медицине не имею, связываюсь с ней по мере острой необходимости.