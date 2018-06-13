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В Казахстане
Нигматулин: оценкой качества медуслуг должна заниматься общественность.
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Гоги80 13 Июня 2018 в 15:40:18
На пленарном заседании Мажилиса под председательством спикера палаты Нурлана Нигматулина в первом чтении рассмотрены законодательные поправки, касающиеся передачи ряда государственных функций в конкурентную среду, сообщает пресс-служба Мажилиса.

В представленном законопроекте предусматривается внесение поправки в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", согласно которой функцию по определению степени удовлетворённости граждан уровнем и качеством оказываемой медицинской помощи предлагается передать неправительственным организациям через государственный социальный заказ.

Спикер Мажилиса, поддержав поправку, отметил: "Наверное, будет правильным, если оценкой удовлетворённости граждан будут заниматься институты гражданского общества. А министерству есть на чём сосредоточиться в других вопросах. Прежде всего, на качественной организации оказания медицинской помощи".

При этом Нигматулин подчеркнул, что содействие неправительственных организаций только поможет Министерству здравоохранения оперативнее реагировать на различные рода ситуации, которые возникают периодически.

Источник: bnews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  неаполь 13.06.2018 в 16:52:32   # 681059
У нас есть медицина???
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  Джимбо 13.06.2018 в 17:48:28   # 681069
оценкой удовлетворённости граждан - должны заниматься ВНИМАНИЕ!!! Сами граждане. А всем этим институтам гражданского общества нет ни какого доверия, они пишут то что им говорят.
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  MишаМашкевич 13.06.2018 в 20:25:46   # 681099
Как врачей могут критиковать люди без медицинского образования. Может все таки создать организацию которая подходит к критике не только голословно,но и со стороны практики.
Потому как некоторые врачи бояться только проверок с Минздрава (обычно состоящий из разбора полетов,служебные проверки инициировать на практике очень тяжело) и отзыва лицензии.
А так хоть при каждом учреждений будет своя "счётная палата" которая может дать заключение. Желательно брать туда людей неафилированных (часто перераспределять по местам дислокации)
А глав.врачей поголовно учить менеджменту.
П.с. опять таки отношения к медицине не имею, связываюсь с ней по мере острой необходимости.
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