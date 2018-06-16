За год казахстанские школы покинули более 12 тысяч учителей

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Софруджу 15 Июня 2018 в 20:35:44
"Министерство в целях формирования положительного имиджа педагога в обществе и социальной поддержки проводит ряд мероприятий. Ежемесячно на страницах СМИ публикуются статьи, проводятся конкурсы – "Лучший педагог", слёт педагогов-новаторов, съезды, форумы, конференции и так далее. Ежегодно проводится республиканская педагогическая олимпиада "Талантливый учитель – одарённым детям", – сообщили в МОН РК.
В конкурсе "Лучший педагог", который проводят с 2012 года, уже приняли участие 27 556 учителей. За это время денежное вознаграждение получили 304 педагога системы дошкольного и среднего, технического и профессионального образования. Размер вознаграждения 1000 МРП. В 2018 году 1 МРП равен 2405 тенге.
Чтобы привлечь в профессию новые кадры, в 2004-2017 годах на педагогические специальности выделили 5100 грантов.
В МОН РК упомянули и о надбавках за преподавание по обновлённому содержанию и квалификационные категории. Для осуществления этих доплат при уточнении республиканского бюджета выделили 67 млрд тенге. Надбавку в 200% от базового должностного оклада (35 394 тенге) получили учителя физики, химии, биологии и информатики, преподающие на английском языке.
В казахстанском профсоюзе работников образования и науки считают, что повышение зарплат учителям – самый больной вопрос для них.
"Зарплата – это самое главное. Остальные вопросы сами по себе отпадут. Хорошую зарплату дай, и тогда можно будет спрашивать с учителей, как они учат. Тогда будет жёсткий конкурс!" – отметила председатель профсоюза Майра Амантаева.
Она выразила сожаление, что учителям сложнее повысить зарплату, нежели представителям реального сектора экономики. Там руководители крупных предприятий заключают отраслевое соглашение или коллективный договор с профсоюзом. А учителям закладывают деньги в республиканском бюджете, который проходит очень долгий путь.
"В 2008-2011 годах вообще не поднимали зарплату педагогам. Нам приходилось просить, собирать подписи, обращаться к каждому депутату, чтобы они подняли проблему учителей. Потому что была инфляция, цены повысились, а зарплата осталась прежней. В итоге мы уже определили день акции протеста. Но Правительство тогда село с нами за стол переговоров, 19 встреч с нами провёл Карим Кажимканович (Масимов, бывший премьер-министр. – Авт.). В итоге тогда повысили базовый должностной оклад (БДО) с 8000 до 17 695 тенге", – вспоминает Майра Амантаева.
Однако с тех пор прошло семь лет. В 2016 году учителям повысили БДО на 29%. А это, по словам председателя профсоюза, копейки, которые даже не покрыли уровня инфляции.
"Министр (Сагадиев. – Авт.) сам тоже хочет повысить зарплату. Думаете, он не заинтересован? Вице-министр Бибигуль Асылова тоже решала этот вопрос. Разговаривали с министром финансов. Рабочие комиссии заседали. После этого 67 млрд тенге выделили. А их не хватит на всех. Что делать? Тогда давайте качество образования повышать! На 30% решили повысить зарплату тем, кто преподаёт по обновлённому содержанию", – сказала Майра Амантаева.
В качестве примера последствий существующей проблемы она привела Латвию – там, по её словам, в прошлом году ни один абитуриент не выбрал педагогическую специальность из-за маленькой зарплаты.
"Зачем пять лет учиться и получать мизерную зарплату? Лучше в две смены полы помыть и такую же зарплату получить. А это же очень чревато. Завтра будет пустота – это самое страшное. Образование всегда созвучно с политикой, культурой и историей. Самая главная задача профсоюза сейчас – добиться повышения минимальной зарплаты, которая сегодня составляет 28 000 тенге", – сказала Майра Амантаева.
https://informburo.kz/novosti/za-god-kazahstanskie-shkoly-pokinuli-bolee-12-tysyach-uchiteley.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 16.06.2018 в 11:21:19 # 681495
Задолбала власть учителей своими дополнительными заданиями во время выборов, сборов всяких информации среди населения! У учителей итак свободных времени мало, а их всячески любят загружать! Плюс к этому частые министры-реформаторы со своими нововедениями.
Раньше школьников гоняли как ишаков, а сейчас учителей гоняют.
Пока не поднимут авторитет учителей, образование будет хромать! А с мизерными зп авторитет никак не поднять! Если будет также продолжаться, то вскорем будущем в стране настанет дефицит грамотных собственных кадров во всех отраслях!
В педвузы молодеж не идут, а если даже идут, то изза того, что не хватают баллы на другие специальности. Даже после получения диплома стараются искать другую работу, изза мизерной зп.
Кстати, учителя с 1,5 ставки нагрузкой в школах не получают среднюю республиканскую зп, которое власти показывают, 150 с копейками тысячи тенге
Цитата: Dragon от 16.06.2018 12:03:40
Если будет также продолжаться, то вскорем будущем в стране настанет дефицит грамотных собственных кадров во всех отраслях!
Если будет также продолжаться, то вскорем будущем в стране настанет дефицит грамотных собственных кадров во всех отраслях!
Открою секрет - это не будущее, это уже настоящее
Дядя Нурик 16.06.2018 в 13:11:05 # 681512
20 тысяч учителей в РК провалили Национальный квалификационный тест https://informburo.kz/novosti/20-tysyach-uchiteley-v-kazahstane-provalili-nacionalnyy-kvalifikacionnyy-test.html?utm_campaign=10686297&utm_medium=banner&utm_content=31777742&utm_source=news.mail.ru
Из 57 тысяч проходивших тестирование учителей пороговый уровень преодолели только 36 тысяч. Средний балл составил 68 из 110.
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Из 57 тысяч проходивших тестирование учителей пороговый уровень преодолели только 36 тысяч. Средний балл составил 68 из 110.
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