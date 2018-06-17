Крушение поезда в Казахстане

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
портфил 17 Июня 2018 в 17:19:06
«В департаменте по ЧС Жамбылской области организована горячая линия. Номера телефонов: 51-35-75, 51-41-67», - сообщил Р.Иманкулов.
По уточненным данным КЧС МВД РК, 17 июня в 13:25 в Шуском районе Жамбылской области, 1500 км перегона «Шыганак-Шу» (2 пикет), произошел сход 6 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением «Астана-Алматы» (из них 3 вагона опрокинулось).
«В результате пострадали 4 человека, один из которых погиб (личности устанавливаются). На месте работают подразделения спасателей, бригада экстренного реагирования трассового медико-спасательного пункта, задействован реанимобиль, бригада скорой медицинской помощи. Пассажиры поезда были отправлены на станцию «Шу» на пассажирском поезде сообщением «Астана-Кызылорда», - проинформировал Р.Иманкулов.
По его данным, в 15:10 на вертолете «Казавиаспас» на место происшествия вылетели первый заместитель акима Жамбылской области Б. Орынбеков, руководство областного управления здравоохранения ДЧС. Выяснением причин происшествия с пассажирским поездом в Жамбылской области занимается специально созданная комиссия АО «НК «КТЖ».
«17 июня в 13:25 часов на участке Сары-Шаган - Шу произошел сход пассажирских вагонов поезда #9/10, следовавшего по направлению Астана-Алматы. ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение. Для расследования инцидента создана специальная комиссия при Комитете транспорта МИР РК», - сообщили в пресс-службе Комитета транспорта.
https://www.inform.kz/ru/stala-izvestna-prichina-shoda-poezda-v-zhambylskoy-oblasti_a3291853