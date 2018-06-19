Какие вузы в Казахстане получили разрешение на подготовку медиков

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KAN13 19 Июня 2018 в 10:32:36
В ответе на запрос группы депутатов в Минздраве пояснили, несмотря на то, что за последние 5 лет потребность в медицинских кадрах снизилась на 32%, отрасль здравоохранения по-прежнему испытывает дефицит врачебных кадров.
Сегодня дефицит кадров в области здравоохранения составляет 2840 по незанятым штатным единицам. Сегодня восполняют потребность в кадрах с высшим образованием 5 государственных медицинских вузов — Казахский национальный медицинский университет им. С. Д. Асфендиярова, Медицинский университет Астана, Карагандинский государственный медицинский университет, Государственный медицинский университет города Семей, Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени Марата Оспанова, 2 негосударственных вуза — Казахстанско-Российский медицинский университет, Южно-Казахстанская медицинская академия, 4 факультета в составе многопрофильных организаций образования — Международный казахскотурецкий университет имени А. Ясави, Казахский национальный университет имени АльФараби, Академия «Болашак», Каспийский общественный университет, имеющие лицензии на образовательную деятельность по медицинским специальностям.
На 2018−2019 учебный год государственный образовательный заказ на подготовку специалистов с высшим образованием по медицинским специальностям предусмотрен в количестве 2700 мест, из них по клиническим специальностям 2500 мест (общая медицина, стоматология, педиатрия) и по неклиническим специальностям — 200 мест (фармация, общественное здравоохранение, сестринское дело). При этом, ежегодное число претендентов на медицинские специальности в среднем составляет от 15000 до 20 000 человек.
Вместе с тем, существующая материально-техническая база медицинских вузов является недостаточной и, соответственно, приводит к снижению качества предоставляемых образовательных услуг и несоответствию предъявляемым требованиям при лицензировании образовательной деятельности.
«В этой связи, открытие медицинских факультетов в других многопрофильных университетах даст возможность предоставить соответствующие условия для подготовки медицинских кадров, а также будет способствовать междисциплинарному взаимодействию и созданию новых специальностей, таких как IT-техник, IT- генетик и другие. Кроме этого, это позволит улучшить обеспеченность медицинскими кадрами регионов и решить вопрос дефицита кадров в регионах. Согласно действующей нормативной базе любой многопрофильный вуз при соответствии предъявляемым требованиям при лицензировании образовательной деятельности может осуществлять подготовку медицинских кадров», — пояснили в ведомстве.
В Минздраве отметили, что примером многопрофильных университетов, в состав которых входят медицинские факультеты, являются АОО «Назарбаев Университет», Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Международный казахско-турецкий университет имени А. Ясави, Академия «Болашак», Каспийский общественный университет.
«На сегодня по итогам разрешительного контроля Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова и Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева получили лицензию на образовательную деятельность по специальности «Общая медицина». Выпускники вновь открытых медицинских факультетов при непрофильных ВУЗах также будут проходить процедуру независимой оценки знаний и навыков. Кроме того, согласно действующему законодательству после независимой оценки знаний и навыков выпускник для получения допуска к клинической деятельности проходит процедуру сертификации независимым органом экзаменации. Для оказания консультативно — методической помощи вновь открывшиеся медицинские факультеты многопрофильных вузов будут включены в состав учебно-методического объединения республиканского учебно-методического совета по группе специальностей «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)», — объяснили в ведомстве.
Источник: Kazinform
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