Где в Казахстане едят самую калорийную еду.

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Гоги80 21 Июня 2018 в 14:11:38
По данным исследования министерства национальной экономики, во всех регионах страны уровень фактической энергетической ценности потребленных населением продуктов питания превышает уровень минимальных потребностей.
Среднее значение энергетической ценности употребляемой в Казахстане еды в 2017 году выросло по сравнению с периодом снижения в 2016-м до 3 192 ккал с 2 975.
При этом минимальная потребность в калориях в 2017 году определена на уровне 1 868, то есть фактически казахстанцы потребляют в 1,7 раза больше калорий, чем требуется.
Самый высокий уровень энергетической ценности потребленных населением продуктов питания отмечается в Восточно-Казахстанской области (3 638 килокалорий), а самый низкий ─ в городе Астане (2 864 ккал).
После Восточно-Казахстанской области в любителях калорийной пищи значатся Павлодарская (3 419 ккал), Южно-Казахстанская, а ныне Туркестанская, область (3 374 ккал) и Атырауская − (3 259 ккал).
С конца рейтинга, после Астаны, идут Актюбинская область (2 928 ккал), Западно-Казахстанская (2 960 ккал) и Костанайская области (2 976 ккал).
Наибольший удельный вес в продуктах питания казахстанцев приходится на углеводы. Доля углеводов (хлебопродукты и крупяные изделия) в рационе населения сельской местности выше, чем в городской. А доля продуктов с богатым содержанием жиров и белков (мясо и мясопродукты, молочные продукты и яйца) выше у жителей городов, чем сел.
Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
xxxBratanxxx 21.06.2018 в 14:31:25 # 682234