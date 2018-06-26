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В Казахстане
Крушение поезда в Шу: министр назвал основную версию
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danilov 26 Июня 2018 в 12:29:45
Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек прокомментировал расследование по факту схода вагонов пассажирского поезда в Жамбылской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.

После заседания правительства журналисты спросили министра, установлена ли окончательная причина крушения поезда.

"Уже несколько раз говорилось, это состояние пути. Версия о том, что якобы было (столкновение - прим.) со встречным грузовым поездом, исключилась на сегодня. Состояние пути - основная версия. Состояние пути, вопрос к качеству ремонта, который был проведен весной, вопрос к ежедневному осмотру, содержанию этого пути есть", - прокомментировал Женис Касымбек.

"А кто виноват?" - спросили министра журналисты.

"Я уже вам в 20-й раз говорю, комиссия определит, кто виноват", - заявил Касымбек.

"Есть версия, что рельсы из-за жары расширяются", - снова спросили его представители СМИ.

"Это физика, при перепаде температуры бывают такие моменты. Для этого есть специальные службы, которые должны следить за этим", - резюмировал Женис Касымбек.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/krushenie-poezda-v-shu-ministr-nazval-osnovnuyu-versiyu-347496/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  doodles 26.06.2018 в 12:48:33   # 682791
Это физика виновата.
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  AWP 26.06.2018 в 12:56:19   # 682793
Если от температуры так ведёт рельсы, то почему не остановят движение поездов в летний период? Что за бред?
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  Антибиотик 26.06.2018 в 13:22:47   # 682800
Цитата: AWP от 26.06.2018 12:56:19
Если от температуры так ведёт рельсы, то почему не остановят движение поездов в летний период? Что за бред?


Вы что говорите дядя? Как их остановишь? это не реально и не возможно! В войну железная дорога была основным транспортом! У нас каждый год такая жара! И поезд первый раз сошел!(( Видимо не уследили за заром между рельсами, там должно быть место для расширения, а зимой наооборот для сужения. Даже когда бетонную дорогу заливают заметьте там есть шели, это тоже для этого делается.
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  123456 26.06.2018 в 13:27:33   # 682802
уже сто лет стоит эта железная дорога, и вдруг от жары рельсы расширились
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  titus 26.06.2018 в 13:40:54   # 682803
это называется пытается увести от ответственности лиц виновных в этом.
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  Skype 26.06.2018 в 14:21:02   # 682810
РЕльсы расширяются, писец юмористы. По госту все должно быть учтено, у вас при любом строительстве карманы расширяются, а некоторые пришивают их по два штуки. Гляжу на дом в Нурсате напротив обкома, там точно штукатурка расширяется и сыпется, а кто тот даун кто подписал акт приемки ??
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  трактор 26.06.2018 в 14:39:35   # 682813
Состояние пути - основная версия. Состояние пути, вопрос к качеству ремонта, который был проведен весно
"Я уже вам в 20-й раз говорю, комиссия определит, кто виноват", - заявил Касымбек.

Да как же комиссия то определит кто виноват? Если это произойдет, то им придется самим себя наказывать во главе с министром (Сколько откатов при ремонте взяли?), но так как это не возможно в принципе, то виновата жара из за которой рельсы расширились .

А в Казахстане так, то шипы асфальт шипы стирают, жара рельсы гнет.

Что еще было? Напомните...
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