Крушение поезда в Шу: министр назвал основную версию

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danilov 26 Июня 2018 в 12:29:45
После заседания правительства журналисты спросили министра, установлена ли окончательная причина крушения поезда.
"Уже несколько раз говорилось, это состояние пути. Версия о том, что якобы было (столкновение - прим.) со встречным грузовым поездом, исключилась на сегодня. Состояние пути - основная версия. Состояние пути, вопрос к качеству ремонта, который был проведен весной, вопрос к ежедневному осмотру, содержанию этого пути есть", - прокомментировал Женис Касымбек.
"А кто виноват?" - спросили министра журналисты.
"Я уже вам в 20-й раз говорю, комиссия определит, кто виноват", - заявил Касымбек.
"Есть версия, что рельсы из-за жары расширяются", - снова спросили его представители СМИ.
"Это физика, при перепаде температуры бывают такие моменты. Для этого есть специальные службы, которые должны следить за этим", - резюмировал Женис Касымбек.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/krushenie-poezda-v-shu-ministr-nazval-osnovnuyu-versiyu-347496/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Антибиотик 26.06.2018 в 13:22:47 # 682800
Цитата: AWP от 26.06.2018 12:56:19
Если от температуры так ведёт рельсы, то почему не остановят движение поездов в летний период? Что за бред?
Если от температуры так ведёт рельсы, то почему не остановят движение поездов в летний период? Что за бред?
Вы что говорите дядя? Как их остановишь? это не реально и не возможно! В войну железная дорога была основным транспортом! У нас каждый год такая жара! И поезд первый раз сошел!(( Видимо не уследили за заром между рельсами, там должно быть место для расширения, а зимой наооборот для сужения. Даже когда бетонную дорогу заливают заметьте там есть шели, это тоже для этого делается.
"Я уже вам в 20-й раз говорю, комиссия определит, кто виноват", - заявил Касымбек.
Да как же комиссия то определит кто виноват? Если это произойдет, то им придется самим себя наказывать во главе с министром (Сколько откатов при ремонте взяли?), но так как это не возможно в принципе, то виновата жара из за которой рельсы расширились .
А в Казахстане так, то шипы асфальт шипы стирают, жара рельсы гнет.
Что еще было? Напомните...