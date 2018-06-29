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В Казахстане
Алкоголь, курение и неправильное питание - причина 82% смертей в Казахстане
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TVModa 29 Июня 2018 в 16:36:16
«Эффективная профилактика неинфекционных заболеваний может существенно снизить как финансовую, так и административную нагрузку на систему здравоохранения, повысить благосостояние народа страны, а также закрепить крепкий фундамент для будущего поколения», - отметила Петухова Надежда Михайловна, вице-президент Евразийской медицинской ассоциации.

В структуре общей смертности в РК ведущей причиной являются болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования, а основными источниками рисков (82%) выступают алкоголь, курение и неправильное питание. 

Доказано, что чрезмерное употребление алкоголя является причиной более 60 болезней, приводящих к потерям трудоспособности, преждевременной смерти или другим негативным последствиям. Курение провоцирует развитие рак лёгких, туберкулёза и хронической обструктивной болезни лёгких.

Согласно данным Казахской академии питания, основную роль в развитии неинфекционных заболеваний (НИЗ), в том числе сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) играют потребление животных жиров (насыщенными жирными кислотами и холестерином); переработанных продуктов со сниженной пищевой ценностью, рафинированного растительного масла и сахара, а также отсутствие в рационе доставочного количества овощей и фруктов. 

«Применяя метод «мягкой силы», нужно направить наши усилия в сторону осознанного отказа общества от вредных привычек в пользу альтернативы. Наука, инновации и современные технологии сегодня вполне способны предложить широкий спектр потребительских продуктов, которые могут существенно снизить вред и спасти жизни миллионов людей», - считает Туменова Бахыт Ниязбековна, руководитель РГ, и Президент ОФ "Аман-саулык".

Снижение факторов риска — это наиболее экономичный и эффективный подход к решению глобальной проблемы распространения неинфекционных заболеваний. Сегодня концепция снижения вреда получила поддержку в ряде развитых стран, в частности, Министерство здравоохранения Великобритании (Public Health England) интегрировало в политику охраны здоровья нации заботу о правильном питании, отказ от курения и алкоголя, достоверное и качественное информирование общества по вопросам, касающимся рисков репродуктивного здоровья.

Источник: телеканал "Алматы"
Комментарии, по рейтингу, по дате
  UgO 29.06.2018 в 17:29:55   # 683407
почему не добавляют, что в погоне за заработком люди гробят свое здоровье.
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  AVConst 29.06.2018 в 17:51:54   # 683413
Я бы сказал причина одна-лечить некому
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  Jokerkz 29.06.2018 в 17:54:17   # 683415
Не буду много писать, скажу только то,в чём уверен лично на своем опыте и опыте своих близких - губит людей в первую очередь "нервы"
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  Шекспир 29.06.2018 в 18:19:24   # 683420
воры в правительстве - 97% того почему люди употребляют алкоголь, и курят
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