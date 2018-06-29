Алкоголь, курение и неправильное питание - причина 82% смертей в Казахстане

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
TVModa 29 Июня 2018 в 16:36:16
В структуре общей смертности в РК ведущей причиной являются болезни системы кровообращения и злокачественные новообразования, а основными источниками рисков (82%) выступают алкоголь, курение и неправильное питание.
Доказано, что чрезмерное употребление алкоголя является причиной более 60 болезней, приводящих к потерям трудоспособности, преждевременной смерти или другим негативным последствиям. Курение провоцирует развитие рак лёгких, туберкулёза и хронической обструктивной болезни лёгких.
Согласно данным Казахской академии питания, основную роль в развитии неинфекционных заболеваний (НИЗ), в том числе сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) играют потребление животных жиров (насыщенными жирными кислотами и холестерином); переработанных продуктов со сниженной пищевой ценностью, рафинированного растительного масла и сахара, а также отсутствие в рационе доставочного количества овощей и фруктов.
«Применяя метод «мягкой силы», нужно направить наши усилия в сторону осознанного отказа общества от вредных привычек в пользу альтернативы. Наука, инновации и современные технологии сегодня вполне способны предложить широкий спектр потребительских продуктов, которые могут существенно снизить вред и спасти жизни миллионов людей», - считает Туменова Бахыт Ниязбековна, руководитель РГ, и Президент ОФ "Аман-саулык".
Снижение факторов риска — это наиболее экономичный и эффективный подход к решению глобальной проблемы распространения неинфекционных заболеваний. Сегодня концепция снижения вреда получила поддержку в ряде развитых стран, в частности, Министерство здравоохранения Великобритании (Public Health England) интегрировало в политику охраны здоровья нации заботу о правильном питании, отказ от курения и алкоголя, достоверное и качественное информирование общества по вопросам, касающимся рисков репродуктивного здоровья.
Источник: телеканал "Алматы"
Комментарии, по рейтингу, по дате