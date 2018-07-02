Казахстан за пять месяцев покинули почти 40 тыс человек.

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Гоги80 02 Июля 2018 в 16:03:36
Как поведали LS в министерстве внутренних дел, за пять месяцев 2018 года оформлен 39 891 документ на выезд на постоянное место жительства за пределы Казахстана.
В разрезе регионов страны наибольшее количество документов на выезд оформлено в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях и Алматы.
При этом больше всего казахстанцев эмигрировало в Россию, Германию, Польшу, США, Канаду и Израиль, сообщили LS в МВД.
Напомним, в январе-ноябре 2017 года Казахстан покинуло более 35 тыс. человек.
Источник: lsm.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
МишкаНаСевер 02.07.2018 в 16:07:06 # 683657
Тут писали 9000 за 4 месяца http://titus.kz/?previd=97480 Получается за месяц уехали 30 000 ?
Zhycie est 02.07.2018 в 16:51:15 # 683673
Zhycie est 02.07.2018 в 16:53:12 # 683674
KapitanNemo 02.07.2018 в 17:00:04 # 683678
Есть у кого знакомые, которые туда переехали?
Цитата: KapitanNemo от 02.07.2018 17:00:04
Я бы в Канаде попробовал пожить.
Я бы в Канаде попробовал пожить.
...а я бы "КАК НАДО" пожить не отказался бы!
KapitanNemo 02.07.2018 в 17:34:06 # 683684
а за 11 месяцев 2017 уехало 35 000?
что-то темп переезда в два раза ускорился,
а тем временем облегчают получение гражданства для оралманов.
Я бы не сказал, что явно политика выселения действует, даже наоборот, когда мы тоже хотели уехать в Россию, нам сотрудник по миграции посоветовал попробовать переехать в другой город Казахстана, если в Шыме не получается работать/жить. Потому что смена гражданства и переезд очень сложный и дорогой процесс.
Цитата: Zhycie est от 02.07.2018 16:53:12а у меня как-то наоборот...большинство качественно улучшили
У моей семьи тоже очень много переехавших знакомых и друзей. Даже % 70. И скажу так- никто из них не живёт лучше, чем те, кто остался. Хотя уезжали в разное время и разные страны.
У моей семьи тоже очень много переехавших знакомых и друзей. Даже % 70. И скажу так- никто из них не живёт лучше, чем те, кто остался. Хотя уезжали в разное время и разные страны.