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В Казахстане
Казахстан за пять месяцев покинули почти 40 тыс человек.
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Гоги80 02 Июля 2018 в 16:03:36
За январь-май 2018 года около 40 тыс. казахстанцев переехало в другие страны на постоянное место жительства, сообщает LS.

Как поведали LS в министерстве внутренних дел, за пять месяцев 2018 года оформлен 39 891 документ на выезд на постоянное место жительства за пределы Казахстана.

В разрезе регионов страны наибольшее количество документов на выезд оформлено в Костанайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской областях и Алматы.

При этом больше всего казахстанцев эмигрировало в Россию, Германию, Польшу, США, Канаду и Израиль, сообщили LS в МВД.

Напомним, в январе-ноябре 2017 года Казахстан покинуло более 35 тыс. человек.

Источник: lsm.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  МишкаНаСевер 02.07.2018 в 16:07:06   # 683657
Ничесе!
Тут писали 9000 за 4 месяца http://titus.kz/?previd=97480 Получается за месяц уехали 30 000 ?
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  Софруджу 02.07.2018 в 16:08:57   # 683658
А разве невооружённым глазом не видно. Только из моих близких друзей за последнее время уехало 3 семьи и ещё столько же на чемоданах. Политика выдавливания процветает!
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  UgO 02.07.2018 в 16:33:41   # 683665
Печально все это. Тошно даже.
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  Zhycie est 02.07.2018 в 16:51:15   # 683673
Не понимаю "выдавленцев". Почему нельзя называть- личный выбор? Одни живут себе, а другие, при прочих равных- оскорбленые и " выдавленные".
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  Zhycie est 02.07.2018 в 16:53:12   # 683674
У моей семьи тоже очень много переехавших знакомых и друзей. Даже % 70. И скажу так- никто из них не живёт лучше, чем те, кто остался. Хотя уезжали в разное время и разные страны.
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  Fotinij 02.07.2018 в 16:56:52   # 683675
О как! А как же рапорты о том, как прекрасно мы живём и как божественно о нас заботится правительство? Или это народ от хорошей/сытой жизни бежит?
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  KapitanNemo 02.07.2018 в 17:00:04   # 683678
Я бы в Канаде попробовал пожить.
Есть у кого знакомые, которые туда переехали?
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  sh_alex 02.07.2018 в 17:25:17   # 683683
Цитата: KapitanNemo от 02.07.2018 17:00:04
Я бы в Канаде попробовал пожить.

...а я бы "КАК НАДО" пожить не отказался бы!
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  KapitanNemo 02.07.2018 в 17:34:06   # 683684
получается за 5 месяцев 2018 уехало почти 40 000,
а за 11 месяцев 2017 уехало 35 000?

что-то темп переезда в два раза ускорился,
а тем временем облегчают получение гражданства для оралманов.

Я бы не сказал, что явно политика выселения действует, даже наоборот, когда мы тоже хотели уехать в Россию, нам сотрудник по миграции посоветовал попробовать переехать в другой город Казахстана, если в Шыме не получается работать/жить. Потому что смена гражданства и переезд очень сложный и дорогой процесс.
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  klif699 02.07.2018 в 17:59:52   # 683690
И эта цифра не верная,40000 тысяч,например я уехал без оформления разрешения на выезд и отказа от гражданства,и здесь в России оформляю документы на гражданство,так уже получается 40001 тысяча. И таких как я не мало.
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  Knopochka 02.07.2018 в 18:50:45   # 683700
Цитата: Zhycie est от 02.07.2018 16:53:12
У моей семьи тоже очень много переехавших знакомых и друзей. Даже % 70. И скажу так- никто из них не живёт лучше, чем те, кто остался. Хотя уезжали в разное время и разные страны.
а у меня как-то наоборот...большинство качественно улучшили
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