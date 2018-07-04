Два сантехника и врач задохнулись в канализационном колодце

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danilov 04 Июля 2018 в 14:48:55
Комментарии, по рейтингу, по дате
Метан опасная штука, говорят что он без запаха и даже взрывоопасен, достаточно пару раз вздохнуть в закрытом пространстве и все, моментально действует на центральную нервную систему! Странно что об этом не знали сантехники...
Я бы добавил и чиновников тоже.
Цитата: jumanjiqz от 04.07.2018 17:16:49
Ужасная трагедия, соболезную близким!
Метан опасная штука, говорят что он без запаха и даже взрывоопасен, достаточно пару раз вздохнуть в закрытом пространстве и все, моментально действует на центральную нервную систему! Странно что об этом не знали сантехники...
Ужасная трагедия, соболезную близким!
Метан опасная штука, говорят что он без запаха и даже взрывоопасен, достаточно пару раз вздохнуть в закрытом пространстве и все, моментально действует на центральную нервную систему! Странно что об этом не знали сантехники...
сероводород скорее...
Цитата: Walter от 04.07.2018 16:48:55
Уровень обучения подготовки кадров служб эксплуатации в нашей стране находится на уровне первобытного приматочного строя...
Уровень обучения подготовки кадров служб эксплуатации в нашей стране находится на уровне первобытного приматочного строя...
Ну вы прям нибаца эксперт по теме гражданской безопасности, наверное каждый день проводите техучебы в одной из предприятии!? То есть по вашему такая трагедия проходит только у нас, и по этому все у нас козлы, а если подобное происходит например в США то это просто несчастный случай!? Двойные стандарты у вас получается сэр... Не буду приводить в примеры подобные трагедии в других странах, вот пару новостей из вашего любимого запада, думаю переводчик вам не нужен, что примечательно что коммент под видео аналогичен с вашей...
1)
2) https://www.charlotteobserver.com/news/nation-world/national/article126948324.html
Да, конечно, такое случается везде.. Но в данном случае, какое нам дело до везде. Вы не можете не согласиться, что система профтехзобразования у нас развалена. Рабочие большей частью неквалифицированные. Работодатели забили на всякую технику безопасности. Вспомните, как в 4 школе взорвался учитель, а администрация заявила, что это он сам в воскресный дел решил приварить трубы в туалете. И совсем несостоятельна ссылка на то, что ещё где-то бывает так же
Цитата: jumanjiqz от 04.07.2018 17:52:01
Ну вы прям нибаца эксперт по теме гражданской безопасности, наверное каждый день проводите техучебы в одной из предприятии!? То есть по вашему такая трагедия проходит только у нас, и по этому все у нас козлы, а если подобное происходит например в США то это просто несчастный случай!? Двойные стандарты у вас получается сэр... Не буду приводить в примеры подобные трагедии в других странах, вот пару новостей из вашего любимого запада, думаю переводчик вам не нужен, что примечательно что коммент под видео аналогичен с вашей...
1)
2) https://www.charlotteobserver.com/news/nation-world/national/article126948324.html
Цитата: Walter от 04.07.2018 16:48:55
Уровень обучения подготовки кадров служб эксплуатации в нашей стране находится на уровне первобытного приматочного строя...
Уровень обучения подготовки кадров служб эксплуатации в нашей стране находится на уровне первобытного приматочного строя...
Ну вы прям нибаца эксперт по теме гражданской безопасности, наверное каждый день проводите техучебы в одной из предприятии!? То есть по вашему такая трагедия проходит только у нас, и по этому все у нас козлы, а если подобное происходит например в США то это просто несчастный случай!? Двойные стандарты у вас получается сэр... Не буду приводить в примеры подобные трагедии в других странах, вот пару новостей из вашего любимого запада, думаю переводчик вам не нужен, что примечательно что коммент под видео аналогичен с вашей...
1)
2) https://www.charlotteobserver.com/news/nation-world/national/article126948324.html
ты перепутал хуй с трамвайный ручкой. Почему? Разберись сам. А эксперт я действительно неибаца и еще с аттестатом. Каждый день своих ОРЛОВ дрочу на пожарную, промышленную, и технику безопасности на опасных производственных объектах по роду деятельности. И ситуацию знаю по ее наличию. А то что какие мои взгляды западные прозападные или как у тебя совково- российские тебя в одно место пихать не должно. Или пихает? А?
Цитата: Walter от 05.07.2018 00:28:04С первой частью согласен.
Но появился вопрос: в какое место тебя чужое мнение пихает?