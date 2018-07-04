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В Казахстане
Два сантехника и врач задохнулись в канализационном колодце
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danilov 04 Июля 2018 в 14:48:55
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Pancho S 04.07.2018 в 15:11:01   # 684058
В септики и колодцы спускаться надо в специальных костюмах, тут даже противогаз не спасает, сантехник должен был знать.В последнее время участились такие случаи. Жалко ребят.
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  Walter 04.07.2018 в 16:48:55   # 684080
Уровень обучения подготовки кадров служб эксплуатации в нашей стране находится на уровне первобытного приматочного строя. В том же состояние ведение и управление противопожарной, промышленной, техники безопасности во всех отраслях хозяйствования. Этими направлениями управляют не подготовленные представители близкие как всегда к руководству предприятий и учреждений. Занимающиеся только таким творчеством как пиздинг. Особенно в муниципальных и государственных учреждениях. Проверяющие органы смотрят на это все сквозь только свой карман. Короче говоря плохую всем и вся.
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  Софруджу 04.07.2018 в 17:01:19   # 684085
Мама когда-то рассказывала о гибели нескольких человек при работе с туалетной выгребной ямой. То ли спустить хотели в соседнюю, то ли что. Но также пытались друг другу помочь и все задыхались газами
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  jumanjiqz 04.07.2018 в 17:16:49   # 684093
Ужасная трагедия, соболезную близким!
Метан опасная штука, говорят что он без запаха и даже взрывоопасен, достаточно пару раз вздохнуть в закрытом пространстве и все, моментально действует на центральную нервную систему! Странно что об этом не знали сантехники...
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  Skype 04.07.2018 в 17:29:16   # 684101
Уровень обучения подготовки кадров служб эксплуатации в нашей стране находится на уровне первобытного приматочного строя.

Я бы добавил и чиновников тоже.
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  did_mazai 04.07.2018 в 17:32:14   # 684102
Цитата: jumanjiqz от 04.07.2018 17:16:49
Ужасная трагедия, соболезную близким!
Метан опасная штука, говорят что он без запаха и даже взрывоопасен, достаточно пару раз вздохнуть в закрытом пространстве и все, моментально действует на центральную нервную систему! Странно что об этом не знали сантехники...

сероводород скорее...
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  jumanjiqz 04.07.2018 в 17:52:01   # 684104
Цитата: Walter от 04.07.2018 16:48:55
Уровень обучения подготовки кадров служб эксплуатации в нашей стране находится на уровне первобытного приматочного строя...

Ну вы прям нибаца эксперт по теме гражданской безопасности, наверное каждый день проводите техучебы в одной из предприятии!? То есть по вашему такая трагедия проходит только у нас, и по этому все у нас козлы, а если подобное происходит например в США то это просто несчастный случай!? Двойные стандарты у вас получается сэр... Не буду приводить в примеры подобные трагедии в других странах, вот пару новостей из вашего любимого запада, думаю переводчик вам не нужен, что примечательно что коммент под видео аналогичен с вашей...
1)


2) https://www.charlotteobserver.com/news/nation-world/national/article126948324.html
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  Софруджу 04.07.2018 в 17:58:44   # 684107
jumanjiqz 04.07.2018 в 17:52:01 # 684104
Да, конечно, такое случается везде.. Но в данном случае, какое нам дело до везде. Вы не можете не согласиться, что система профтехзобразования у нас развалена. Рабочие большей частью неквалифицированные. Работодатели забили на всякую технику безопасности. Вспомните, как в 4 школе взорвался учитель, а администрация заявила, что это он сам в воскресный дел решил приварить трубы в туалете. И совсем несостоятельна ссылка на то, что ещё где-то бывает так же
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  Walter 05.07.2018 в 00:28:04   # 684173
Цитата: jumanjiqz от 04.07.2018 17:52:01
Цитата: Walter от 04.07.2018 16:48:55
Уровень обучения подготовки кадров служб эксплуатации в нашей стране находится на уровне первобытного приматочного строя...

Ну вы прям нибаца эксперт по теме гражданской безопасности, наверное каждый день проводите техучебы в одной из предприятии!? То есть по вашему такая трагедия проходит только у нас, и по этому все у нас козлы, а если подобное происходит например в США то это просто несчастный случай!? Двойные стандарты у вас получается сэр... Не буду приводить в примеры подобные трагедии в других странах, вот пару новостей из вашего любимого запада, думаю переводчик вам не нужен, что примечательно что коммент под видео аналогичен с вашей...
1)


2) https://www.charlotteobserver.com/news/nation-world/national/article126948324.html

ты перепутал хуй с трамвайный ручкой. Почему? Разберись сам. А эксперт я действительно неибаца и еще с аттестатом. Каждый день своих ОРЛОВ дрочу на пожарную, промышленную, и технику безопасности на опасных производственных объектах по роду деятельности. И ситуацию знаю по ее наличию. А то что какие мои взгляды западные прозападные или как у тебя совково- российские тебя в одно место пихать не должно. Или пихает? А?
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  Ал 05.07.2018 в 00:30:21   # 684175
Цитата: Walter от 05.07.2018 00:28:04
С первой частью согласен.

Но появился вопрос: в какое место тебя чужое мнение пихает?
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