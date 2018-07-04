Два сантехника и врач задохнулись в канализационном колодце

Ужасная трагедия, соболезную близким!Метан опасная штука, говорят что он без запаха и даже взрывоопасен, достаточно пару раз вздохнуть в закрытом пространстве и все, моментально действует на центральную нервную систему! Странно что об этом не знали сантехники...