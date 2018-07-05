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В Казахстане
Водителей перестанут штрафовать за отсутствие страхового полиса.
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Гоги80 05 Июля 2018 в 13:52:06
Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности» официальные СМИ опубликовали сегодня. Первый абзац части 1 статьи 612 КоАП РК с 1 января 2019 года будет выглядеть следующим образом: «Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе водительского удостоверения или временного удостоверения, выданного взамен водительского удостоверения на право управления, регистрационных и иных установленных законодательством документов на транспортное средство, влечёт штраф в размере 5 МРП».

Действующая редакция данной статьи Адмкодекса предусматривает наказание водителей за отсутствие «страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и (или) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами».

Как пояснил kolesa.kz страховой омбудсмен РК Андрей Копов, участвовавший в разработке законодательных поправок, с 1 января 2019 года в Казахстане начнёт работать онлайн-страхование. Водители всё так же будут обязаны страховать свои транспортные средства, но данные о наличии у них полисов станут храниться в единой базе, к которой получат доступ полицейские. Соответственно, необходимость возить с собой бумажный вариант полиса отпадает.

В ПДД требование возить с собой полис пока присутствует. Надо полагать, в скором времени законодатели исправят и этот пробел, т. к. наказание за отсутствие страховки уже с нового года будет исключено.

Источник: kolesa.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  shaman 05.07.2018 в 14:30:34   # 684257
%) думал что сняли обяз-ю страховку, но нет все так же осталось, просто не надо носить бумагу, а страховку все равно надо сделать, если в базе нет страховки то и от штрафа не избежать
Вот так и понял
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  332-712 05.07.2018 в 14:33:20   # 684258
что-то мне подсказывает, что бардак в их базах попортит немало крови водителям...
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  KAN13 05.07.2018 в 14:58:28   # 684264
Конечно , именно Ваша страховка окажется не видимой в базе и тут же начнется разлохмачивание на бабло . Так что один ... придется возить с собой какую нибудь бумажку .
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  Fototur 05.07.2018 в 15:39:02   # 684269
А как тогда быть с управлением чужим авто? Страховка ведь заменила ещё и доверенность. Сомневаюсь что где-то на трассе в районе Сузака у жолпола будет доступ к базе данных. А далее, как сказал 332-712, будет выпито не мало крови.
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  vvka 05.07.2018 в 16:09:50   # 684272
Цитата: Fototur от 05.07.2018 15:39:02
А как тогда быть с управлением чужим авто? Страховка ведь заменила ещё и доверенность. Сомневаюсь что где-то на трассе в районе Сузака у жолпола будет доступ к базе данных. А далее, как сказал 332-712, будет выпито не мало крови.


Надо знать свои права! Пох"й, что у жолполов не будет доступа к базе данных - есть закон, и не проблемы водителя, что они не могут его исполнять. Главное чтобы водитель сам исполнял закон - приобретал страховку ОГПО. А кто такие жолпол - это просто госслужащие, которые живут на налоги, которые мы платим государству. Надо просто знать свои права, а не боятся представителей жолпола, чиновников и прочих государственных служак. Ибо чем больше наклоняешься, тем дальше засовывают.
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  KAN13 05.07.2018 в 16:20:55   # 684274

"Ибо чем больше наклоняешься, тем дальше засовывают." .
Красиво сказано .
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  Fototur 05.07.2018 в 16:24:27   # 684276
Цитата: vvka от 05.07.2018 16:09:50
Цитата: Fototur от 05.07.2018 15:39:02
А как тогда быть с управлением чужим авто? Страховка ведь заменила ещё и доверенность. Сомневаюсь что где-то на трассе в районе Сузака у жолпола будет доступ к базе данных. А далее, как сказал 332-712, будет выпито не мало крови.


Надо знать свои права! Пох"й, что у жолполов не будет доступа к базе данных - есть закон, и не проблемы водителя, что они не могут его исполнять. Главное чтобы водитель сам исполнял закон - приобретал страховку ОГПО. А кто такие жолпол - это просто госслужащие, которые живут на налоги, которые мы платим государству. Надо просто знать свои права, а не боятся представителей жолпола, чиновников и прочих государственных служак. Ибо чем больше наклоняешься, тем дальше засовывают.
"Задержание до выяснения" - всё по закону.
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  vvka 05.07.2018 в 16:31:55   # 684280
Цитата: Fototur от 05.07.2018 16:24:27
Задержание до выяснения" - всё по закону.


Для "задержания до выяснения" нужны очень веские аргументы. А учитывая, что у нас народ темный, и большая часть, более чем уверен, не заглядывали не то что в КоАП, а даже в ПДД - то само собой, будут давать взятки. Чем "темнее" народ - тем лечге им управлять.
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  Рамзес 05.07.2018 в 16:49:07   # 684282
А что с You Tube ?
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  vvka 05.07.2018 в 18:10:25   # 684298
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  Рамзес 05.07.2018 в 18:45:30   # 684302
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