Водителей перестанут штрафовать за отсутствие страхового полиса.

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Гоги80 05 Июля 2018 в 13:52:06
Действующая редакция данной статьи Адмкодекса предусматривает наказание водителей за отсутствие «страхового полиса по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и (или) по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами».
Как пояснил kolesa.kz страховой омбудсмен РК Андрей Копов, участвовавший в разработке законодательных поправок, с 1 января 2019 года в Казахстане начнёт работать онлайн-страхование. Водители всё так же будут обязаны страховать свои транспортные средства, но данные о наличии у них полисов станут храниться в единой базе, к которой получат доступ полицейские. Соответственно, необходимость возить с собой бумажный вариант полиса отпадает.
В ПДД требование возить с собой полис пока присутствует. Надо полагать, в скором времени законодатели исправят и этот пробел, т. к. наказание за отсутствие страховки уже с нового года будет исключено.
Источник: kolesa.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Вот так и понял
Цитата: Fototur от 05.07.2018 15:39:02
А как тогда быть с управлением чужим авто? Страховка ведь заменила ещё и доверенность. Сомневаюсь что где-то на трассе в районе Сузака у жолпола будет доступ к базе данных. А далее, как сказал 332-712, будет выпито не мало крови.
А как тогда быть с управлением чужим авто? Страховка ведь заменила ещё и доверенность. Сомневаюсь что где-то на трассе в районе Сузака у жолпола будет доступ к базе данных. А далее, как сказал 332-712, будет выпито не мало крови.
Надо знать свои права! Пох"й, что у жолполов не будет доступа к базе данных - есть закон, и не проблемы водителя, что они не могут его исполнять. Главное чтобы водитель сам исполнял закон - приобретал страховку ОГПО. А кто такие жолпол - это просто госслужащие, которые живут на налоги, которые мы платим государству. Надо просто знать свои права, а не боятся представителей жолпола, чиновников и прочих государственных служак. Ибо чем больше наклоняешься, тем дальше засовывают.
"Ибо чем больше наклоняешься, тем дальше засовывают." .
Красиво сказано .
Цитата: vvka от 05.07.2018 16:09:50"Задержание до выяснения" - всё по закону.
Надо знать свои права! Пох"й, что у жолполов не будет доступа к базе данных - есть закон, и не проблемы водителя, что они не могут его исполнять. Главное чтобы водитель сам исполнял закон - приобретал страховку ОГПО. А кто такие жолпол - это просто госслужащие, которые живут на налоги, которые мы платим государству. Надо просто знать свои права, а не боятся представителей жолпола, чиновников и прочих государственных служак. Ибо чем больше наклоняешься, тем дальше засовывают.
Цитата: Fototur от 05.07.2018 15:39:02
А как тогда быть с управлением чужим авто? Страховка ведь заменила ещё и доверенность. Сомневаюсь что где-то на трассе в районе Сузака у жолпола будет доступ к базе данных. А далее, как сказал 332-712, будет выпито не мало крови.
А как тогда быть с управлением чужим авто? Страховка ведь заменила ещё и доверенность. Сомневаюсь что где-то на трассе в районе Сузака у жолпола будет доступ к базе данных. А далее, как сказал 332-712, будет выпито не мало крови.
Надо знать свои права! Пох"й, что у жолполов не будет доступа к базе данных - есть закон, и не проблемы водителя, что они не могут его исполнять. Главное чтобы водитель сам исполнял закон - приобретал страховку ОГПО. А кто такие жолпол - это просто госслужащие, которые живут на налоги, которые мы платим государству. Надо просто знать свои права, а не боятся представителей жолпола, чиновников и прочих государственных служак. Ибо чем больше наклоняешься, тем дальше засовывают.
Цитата: Fototur от 05.07.2018 16:24:27
Задержание до выяснения" - всё по закону.
Задержание до выяснения" - всё по закону.
Для "задержания до выяснения" нужны очень веские аргументы. А учитывая, что у нас народ темный, и большая часть, более чем уверен, не заглядывали не то что в КоАП, а даже в ПДД - то само собой, будут давать взятки. Чем "темнее" народ - тем лечге им управлять.
Цитата: Рамзес от 05.07.2018 16:49:07
А что с You Tube ?
А что с You Tube ?
Писец котенку - больше срать не будет.
Цитата: vvka от 05.07.2018 18:10:25
Писец котенку - больше срать не будет.
Цитата: Рамзес от 05.07.2018 16:49:07
А что с You Tube ?
А что с You Tube ?
Писец котенку - больше срать не будет.
Остроумно...