Водителей перестанут штрафовать за отсутствие страхового полиса.

Цитата: Fototur от

А как тогда быть с управлением чужим авто? Страховка ведь заменила ещё и доверенность. Сомневаюсь что где-то на трассе в районе Сузака у жолпола будет доступ к базе данных. А далее, как сказал 332-712, будет выпито не мало крови. А как тогда быть с управлением чужим авто? Страховка ведь заменила ещё и доверенность. Сомневаюсь что где-то на трассе в районе Сузака у жолпола будет доступ к базе данных. А далее, как сказал 332-712, будет выпито не мало крови.

Надо знать свои права! Пох"й, что у жолполов не будет доступа к базе данных - есть закон, и не проблемы водителя, что они не могут его исполнять. Главное чтобы водитель сам исполнял закон - приобретал страховку ОГПО. А кто такие жолпол - это просто госслужащие, которые живут на налоги, которые мы платим государству. Надо просто знать свои права, а не боятся представителей жолпола, чиновников и прочих государственных служак. Ибо чем больше наклоняешься, тем дальше засовывают.