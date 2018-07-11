В Казахстане начинается акция по уборке мусора по примеру Эстонии.

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Гоги80 11 Июля 2018 в 16:12:55
«Уже 10 лет в Эстонии идет эта акция (по уборке мусора - «Казинформ»). Это не только молодежь, люди разного возраста участвуют. Помню, когда был в первый раз день уборки, было много энтузиазма. Люди собрались, ехали на машинах убирать мусор у дорог. Главное, что смогли собрать 50 тысяч человек, которые в Эстонии составляют значительную часть всего населения. Это 4 процента. Такой энтузиазм показывает, что людям это нужно. Это не только уборка, чтобы сделать окружающую среду почище. Это еще чувство, что все вместе мы можем это сделать. Поэтому, так и называется «Let,s do it!». Это значит - «Давайте сделаем!». Очень важно то, что эта акция позволила собрать 10 тысяч тонн разного мусора. Можно только представить, сколько нужно было потратить государственных денег. С теми возможностями, которые мы тогда имели, наверное, мы убирали бы этот мусор несколько лет. А это было сделано за 5 часов. Это примерно то, как раньше люди сообща строили дома. А теперь собрали мусор. И еще - люди поняли, что мусор туда не попадает откуда-то, что мы сами производим этот мусор», - сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Эстонии в РК Хейти Мяемеэ, приглашенный в качестве почетного гостя.
Посол также отметил, что в Эстонии в первую очередь нанесли все свалки мусора на карту в мобильном приложении, чтобы можно было найти эти свалки. Этот опыт распространился на более, чем 120 стран.
Организаторами конференции являются казахстанская НПО «Let,s do it! Qazaq Eli» и ряд других организаций. Целью конференции является улучшение экологической ситуации в Казахстане и странах-участницах, обмен опытом и обсуждение стратегического плана действий по борьбе с несанкционированными свалками. Также обсуждаются вопросы подготовки к всемирной социально-экологической акции «Всемирный день чистоты», которая пройдет 15 сентября 2018 года одновременно в 150 странах.
В конференции принимают участие представители профильных министерств, акимата Астаны, руководители управлений по вопросам молодежной политики, лидеры экологических организаций из регионов Казахстана, представители бизнеса и некоммерческого сектора, а также общественные активисты из Эстонии, Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана, Украины.
Источник: ИА "Казинформ"
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В Казахстане начинается акция по уборке мусора по периметру Эстонии.и меня вставило