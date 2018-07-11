Назарбаев назвал топ курортов Казахстана.

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Гоги80 11 Июля 2018 в 16:17:14
По словам главы государства, сейчас пришло время для развития туризма. Если до этого в приоритете были другие отрасли, то сейчас членам правительства и местным исполнительным органам необходимо озаботиться вопросом привлечения туристов.
Главными местами притяжения туристов в Казахстане, по мнению Назарбаева, являются курорт Боровое, озеро Алаколь, Имантау-Шалкарская и Баянаульская курортные зоны, Каспийское побережье, город Туркестан и Чарынский каньон.
"Наша цель – показать возможности Казахстана, насколько красива наша страна, развивать туризм. Для этого нужны условия. Мы должны работать теперь над подведением всей инфраструктуры на всех объектах. Кроме государства, такие работы никто не будет делать", — сказал президент Казахстана во время посещения международной лыжной базы "Бурабай" в Щучинске.
Глава государства заявил о создании пятилетней программы развития туризма до 2023 года. В нее войдет развернутый план развития основных зон отдыха Казахстана.
"Я был на Алаколе. Это уникальная курортная зона вместе с Балхашским побережьем. Мы только-только приступили к развитию. К Алаколю подошла автомобильная дорога, железная дорога, и в Ушарале надо развивать аэропорт, чтобы люди могли прибывать. Алаколь работает в режиме пляжного купания 95 дней в году. Назовите мне, какой курорт столько работает во время купального сезона, даже в Турции столько не работает", — резюмировал свое выступление президент республики.
На первом этапе масштабного плана развития туристической отрасли — вышеназванные объекты. Далее правительство совместно с местными акиматами будут развивать другие зоны отдыха.
Источник: Sputnik Казахстан
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