Когда госслужащим вновь разрешат пользоваться смартфонами.

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Гоги80 12 Июля 2018 в 17:04:17
"Этот вопрос рассматривается уже некоторое время. По нашей информации, в сентябре госслужащим разрешат использовать смартфоны. Но точная ли это информация, мы пока не знаем. Я думаю, этот вопрос будет решен в ближайшее время", — сказала Жакыпова на брифинге в четверг.
Вместе с тем она отметила, что сегодняшние цифровые технологии позволяют блокировать ряд функций смартфонов.
"Например, компания по производству iPhone ставит своим служащим барьеры по использованию смартфонов. В зарубежных странах, например, в Великобритании, в некоторых государственных учреждениях "глушатся" некоторые функции смартфонов", — добавила ректор.
В Казахстане с 2016 года для государственных служащих действует запрет на использование смартфонов и планшетов на рабочих местах. Вместо них чиновники могут пользоваться телефонами, не имеющими доступа к интернету и не оснащенными фото- и видеокамерами. Такую меру ввели из-за случаев утечки служебной информации.
Источник: Sputnik Казахстан
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