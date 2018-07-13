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Суд биев предложили возродить в Казахстане
KAN13 13 Июля 2018 в 14:28:21
Советник председателя Верховного суда Сагатбек Сулеймен предложил возродить в республике суд биев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Такое мнение было высказано в ходе расширенного совещания ведомства.
«Самым эффективным способом снижения споров является восстановление судов биев. Этот вопрос просится в повестку дня. Председателям судов нужно взять в руки вопрос о внедрении судов биев. В каждом населенном пункте есть уважаемые, авторитетные люди. Нужно их подготовить, обучить на курсах медиации и дать им звание биев. Они без бюрократии, без суда, с помощью силы слова смогут уладить конфликт и привести людей к общему решению. Тогда в обществе уменьшится количество споров, спадет нагрузка на суды», — выразил мнение Сагатбек Сулеймен.
«Я думаю, мы должны восстановить такое наследие предков, как суд биев. Уважаемые председатели судов, решение этого вопроса находится в ваших руках», -обратился к судейскому корпусу советник председателя Верховного суда.
Источник: Tengrinews
Главным принципом жизни кочевников был: «Ради жизни пожертвую скотом, ради чести пожертвую жизнью». Сейчас этот принцип не жизнеспособен. О каких биях идет речь? А медиация и сейчас существует и работает... Зачем огород городить? То, что судебная система у нас гнилая и не отвечает требованиям справедливости и порядочности - факт. За булку хлеба сажают, за убитого человека с отягчающими амнистируют, люди годами не могут найти справедливости, некоторые решаются на самосуд, другие отчаиваются и перестают верить в справедливость и государство. Не представляю как здесь могут помочь бии...
очередной отмыв бабла. а вообще скажу так: у нас не государство для людей, а люди для него. и как бы ты не защищал себя в суде - суд встает на сторону государства как правило. смысл всего этого дела?
Этот товарищ большой выдумщик То ему советы ветеранов покоя не дают, то вот уже они побоку и , откровенно - суды биев. Блин, он что коменты на эту тему на титусе зачел? Решил зайти с тылу.