КТО КАКИМ ВИДАМ СКРИНИНГА ПОДЛЕЖИТ В КАЗАХСТАНЕ, РАССКАЗАЛ БИРТАНОВ
Гость 15 Июля 2018 в 11:58:32
"В рамках реализации государственной программы "Деңсаулық", разработанной на 2016-2019 годы, реализуется комплекс мер по охране здоровья и предупреждению возникновения заболеваний", – напомнил Биртанов.
Министр сообщил, что в целях раннего выявления заболеваний среди населения реализуется Национальная скрининговая программа, которая включает 7 видов профилактического медицинского осмотра целевых групп населения.
"Это осмотры детского населения, которые проводятся ежегодно в возрасте до 18 лет; выявление поведенческих факторов риска (табакокурение, употребление алкоголя, низкая физическая активность, неправильное питание) – проводится 1 раз в 2 года среди населения в возрасте 30-70 лет; скрининг рака шейки матки проводится с периодичностью 1 раз в 4 года, ему подлежат женщины в возрасте 30-70 лет; скринингу рака молочной железы, который проводится с периодичностью 1 раз в 4 года, подлежат женщины с 40 до 70 лет; скрининг артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета проводится с периодичностью 1 раз в 2 года, ему подлежат мужчины и женщины с 40 до 70 лет", – проинформировал он.
В свою очередь директор департамента организации медицинской помощи МЗ РК Лаура Ахметниязова отметила, что ежегодно на онкоскрининги в республике выделяется 4 млрд тенге.
"Обеспечивается охват около 25 процентов от подлежащего контингента. Правительством утвержден Комплексный план по борьбе с онкозаболеваниями, которым предусмотрено на период реализации на последующие 5 лет еще 2,6 миллиарда тенге, чтобы обеспечить поэтапное доведение охвата населения онкоскринингом до 70 процентов", – уточнила она.
Также Елжан Биртанов сообщил, что в целях профилактики инфекционных заболеваний в республике проводится иммунизация целевых групп населения против 21 инфекционного заболевания. По итогам 2017 года охват целевой группы составил 97%, при рекомендации ВОЗ – 95%.
https://www.kazpravda.kz/news/view/145896