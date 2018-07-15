"Штурмующим" спецЦОНы казахстанцам напомнили, что права можно заменить онлайн

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danilov 16 Июля 2018 в 16:25:11
"Государственная корпорация "Правительство для граждан" сообщает об увеличении количества граждан, обращающихся в специализированные ЦОНы за заменой водительских удостоверений.
Напоминаем, что обмен водительского удостоверения можно произвести в любое удобное для граждан время через портал "электронного правительства". Этот способ замены документа сэкономит время граждан и исключит необходимость простаивания в очереди", - заявили в корпорации.
Механизм получения этой услуги в онлайн-режиме прост. Необходимо зайти на портал egov.kz, заполнить заявку и подписать ее своей ЭЦП. К заявке прикладываются фотография и скан с изображением подписи. После получения уведомления в личном кабинете о готовности документа (при регистрации в базе мобильных граждан уведомление будет направлено в виде SMS-сообщения) необходимо проехать в спецЦОН для получения уже готового ВУ.
В отделе выдачи спецЦОНа нужно предъявить водительское удостоверение для обмена, документ, удостоверяющий личность, а также электронный чек об оплате госпошлины и заявление. Размер госпошлины за водительское удостоверение остается прежней - 1,25 МРП, то есть 3 006,25 тенге.
Если вы меняете ВУ после истечения срока, то понадобятся справки из псих- и наркодиспансера, а также медицинская справка формы 083.
Услугой онлайн замены водительского удостоверения с начала этого года воспользовались более 1,6 тысячи человек.
Источник: tengrinews.kz
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