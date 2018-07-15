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В Казахстане
"Штурмующим" спецЦОНы казахстанцам напомнили, что права можно заменить онлайн
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danilov 16 Июля 2018 в 16:25:11
Государственная корпорация "Правительство для граждан" после массового наплыва посетителей, которым необходимо заменить права, напомнила казахстанцам, что это можно сделать через портал eGov.kz.

"Государственная корпорация "Правительство для граждан" сообщает об увеличении количества граждан, обращающихся в специализированные ЦОНы за заменой водительских удостоверений.
Напоминаем, что обмен водительского удостоверения можно произвести в любое удобное для граждан время через портал "электронного правительства". Этот способ замены документа сэкономит время граждан и исключит необходимость простаивания в очереди", - заявили в корпорации.

Механизм получения этой услуги в онлайн-режиме прост. Необходимо зайти на портал egov.kz, заполнить заявку и подписать ее своей ЭЦП. К заявке прикладываются фотография и скан с изображением подписи. После получения уведомления в личном кабинете о готовности документа (при регистрации в базе мобильных граждан уведомление будет направлено в виде SMS-сообщения) необходимо проехать в спецЦОН для получения уже готового ВУ.

В отделе выдачи спецЦОНа нужно предъявить водительское удостоверение для обмена, документ, удостоверяющий личность, а также электронный чек об оплате госпошлины и заявление. Размер госпошлины за водительское удостоверение остается прежней - 1,25 МРП, то есть 3 006,25 тенге.
Если вы меняете ВУ после истечения срока, то понадобятся справки из псих- и наркодиспансера, а также медицинская справка формы 083.

Услугой онлайн замены водительского удостоверения с начала этого года воспользовались более 1,6 тысячи человек.

Источник: tengrinews.kz
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