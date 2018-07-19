Проблемы общественного здравоохранения в Казахстане приняли национальные масштабы

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TVModa 19 Июля 2018 в 17:16:25
Общественное здравоохранение нацелено на поддержание здоровья человека через улучшение окружающей среды, предупреждение болезней, исключение вредных факторов, таких как курение, алкоголь, повышенное употребление сахара, соли, «плохих» жиров.
Экспертами предложены методы борьбы с основными факторами риска для современного человека путём обеспечения комплексных мер по питанию, отказа от курения и алкоголя с учётом альтернативных мер, достоверного и качественного информирования общество по вопросам, касающимся рисков репродуктивного здоровья.
Президент ОФ «Амансаулық» Бахыт Туменова отмечает: "Для выработки эффективных и действенных методик по снижению факторов рисков, происходящих от источников неинфекционных заболеваний (НИЗ), в ведущих странах мира внедрена концепция снижения вреда. Например, согласно концепции, пациенты, находящиеся длительное время в зависимости от наркотических препаратов, могут перейти на альтернативную заместительную терапию метадоном, что помогает им нормально жить, работать и предотвращать риски НИЗ. Согласно концепции снижения вреда, потребители крепких напитков также могут перейти на напитки с низким содержанием алкоголя. Такой же принцип действует в вопросах употребления табака, питания, репродуктивного здоровья. Концепция снижения вреда может стать одним из эффективных инструментов в вопросах реализации основных задач Государственной политики в сфере здравоохранения, в том числе программы развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы ".
Источник: телеканал "Алматы"