Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Проблемы общественного здравоохранения в Казахстане приняли национальные масштабы
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
TVModa 19 Июля 2018 в 17:16:25
Заместитель директора Национального центра общественного здравоохранения МЗ РК Жамиля Баттакова бьёт тревогу: «Наша основная задача – повлиять на продолжительность жизни граждан Казахстана, обобщив лучший мировой опыт и успешные практики, чтобы создать и развить научную основу для выработки рекомендаций по изменению культуры питания, по предупреждению заболеваний и укреплению здоровья населения».

Общественное здравоохранение нацелено на поддержание здоровья человека через улучшение окружающей среды, предупреждение болезней, исключение вредных факторов, таких как курение, алкоголь, повышенное употребление сахара, соли, «плохих» жиров.

Экспертами предложены методы борьбы с основными факторами риска для современного человека путём обеспечения комплексных мер по питанию, отказа от курения и алкоголя с учётом альтернативных мер, достоверного и качественного информирования общество по вопросам, касающимся рисков репродуктивного здоровья.

Президент ОФ «Амансаулық» Бахыт Туменова отмечает: "Для выработки эффективных и действенных методик по снижению факторов рисков, происходящих от источников неинфекционных заболеваний (НИЗ), в ведущих странах мира внедрена концепция снижения вреда. Например, согласно концепции, пациенты, находящиеся длительное время в зависимости от наркотических препаратов, могут перейти на альтернативную заместительную терапию метадоном, что помогает им нормально жить, работать и предотвращать риски НИЗ. Согласно концепции снижения вреда, потребители крепких напитков также могут перейти на напитки с низким содержанием алкоголя. Такой же принцип действует в вопросах употребления табака, питания, репродуктивного здоровья. Концепция снижения вреда может стать одним из эффективных инструментов в вопросах реализации основных задач Государственной политики в сфере здравоохранения, в том числе программы развития здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016 - 2019 годы ".

Источник: телеканал "Алматы"
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Skype 19.07.2018 в 18:15:42   # 686211
Теперь табак мешать будут, 10% табака и 90 травы
поощрить | покарать
  Zoggyla 19.07.2018 в 20:32:47   # 686253
Заголовок темы вставил! Кто придумывает такую безумную хрень?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь