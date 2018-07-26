Самый нужный человек в Казахстане

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danilov 26 Июля 2018 в 16:11:28
В поселке Ленинский, который находится рядом с Павлодаром, живет Виталий. В возрасте 11 лет он попал под поезд и лишился ног. Но это не помешало ему создать замечательную семью, всерьез заняться спортом и стать примером для многих жителей Ленинского.
У него двое детей: старшему скоро исполнится 17, младшему - 16 лет. Виталий сам водит автомобиль. Несколько лет занимался своим делом - изготавливал мебель. Но сейчас все время посвящает легкой атлетике (диск, копье, метание ядра).
А еще у Виталия интересная фамилия - Нужный. Она как будто подчеркивает, что он не случайно выжил в той аварии.
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