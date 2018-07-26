Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Самый нужный человек в Казахстане
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 26 Июля 2018 в 16:11:28


В поселке Ленинский, который находится рядом с Павлодаром, живет Виталий. В возрасте 11 лет он попал под поезд и лишился ног. Но это не помешало ему создать замечательную семью, всерьез заняться спортом и стать примером для многих жителей Ленинского.
У него двое детей: старшему скоро исполнится 17, младшему - 16 лет. Виталий сам водит автомобиль. Несколько лет занимался своим делом - изготавливал мебель. Но сейчас все время посвящает легкой атлетике (диск, копье, метание ядра).
А еще у Виталия интересная фамилия - Нужный. Она как будто подчеркивает, что он не случайно выжил в той аварии.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vvka 26.07.2018 в 17:08:00   # 687191
Молодец человек. Здоровья тебе, всех благ, здоровых детей, много много внуков. Мужик!
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь