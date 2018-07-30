Восток больше не будет «красным»! — казахские СМИ

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
ZSK 30 Июля 2018 в 08:31:43
«Глава региона признался, что в свое время он тоже был членом коммунистической партии. Однако он считает, что именно «красные» устроили политические репрессии в начале прошлого века.
– Почему мы прицепились к таким наименованиям, как Ленин, Киров, Орджоникидзе, Дзержинский?
В результате деятельности этих людей погибли миллионы невинных людей. Мы должны воспитывать подрастающее поколение в духе дружбы, ценить независимость своей страны. Значит, и улицы нужно называть в честь дружбы и независимости.
Даниал Ахметов
Хватит ли у Ахметова смелости переименовать один из районов региона?
Сегодня на дворе другое время, которое имеет своих героев, так давайте почитать их.
К примеру, Сагадат Нурмагамбетов достоин такого уважения. И ваш город Зыряновск породил не одного героя. У нас есть свои великие личности – Абай Кунанбаев, Мухтар Ауэзов, Жамбыл Жабаев, Михаил Лермонтов и Александр Пушкин. А сколько имен наших прославленных земляков, рабочих и инженеров, учителей и врачей остаются в забытьи? Вот в этом направлений нам нужно работать, – сказал Даниал Ахметов в ходе встречи с горожанами.
В городе Зыряновск начали переименовывать улицы, носящие имена большевистских вождей. Вскоре 28 улиц города получат новые наименования.
Улица Советская будет Тәуелсіздік, а Ленина — улица Астаны.
Возможно, Лениногорская получит название Шиелі, Комсомольская – имя Героя Советсткого Союза Павла Кольцова, выходца из Зыряновска.
Улицы Канавная, Пролетарская, Ворошилова также получат новые названия и соответственно будут называться Бастау, Спорт, Еңбек. Переулок Советский станет именоваться Тенистым.
А героиня из Семея все-таки была! — казахские СМИ
Самое главное, рассматривается вопрос о переименовании названия самого города горняков. Возможно, вскоре он будет называться Алтай.
Переводные статьи содержат исключительно оценки оригинала и не отражают позицию 365info.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Aborigen от 30.07.2018 09:52:58
Главное, чтобы не получилось, как в Шымкенте, в чью честь называют улицы? В честь родителей депутатов да бизнесменов города.
Главное, чтобы не получилось, как в Шымкенте, в чью честь называют улицы? В честь родителей депутатов да бизнесменов города.
Закатал асфальтом улицу за свой счет,можно и фамилию родителей дать
– Почему мы прицепились к таким наименованиям, как Ленин, Киров, Орджоникидзе, Дзержинский?
Потому что они - уже история. Хорошая или плохая - но такая, какая есть. И далеко не все в ней плохо.
И во многом благодаря им тот же Ахметов стал тем, кто он есть.
Хочешь увековечить чью-то память - построй улицу, город, страну в конце концов и назови как считаешь нужным.
А то, что создано до тебя - не трогай своими лапами!