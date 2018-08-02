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В Казахстане
Пассажиры поезда Шымкент-Астана в ожидании поезда спали на газонах и скамейках перрона
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danilov 02 Августа 2018 в 16:24:20
Пассажиры поезда Шымкент-Астана провели на железнодорожном вокзале Шымкента тяжелую ночь.
Условия ночевки потрясли многих пассажиров. Поезд должен был отправиться в столицу Казахстана в шесть часов вечера, однако из-за схода поезда в Жамбыльской области, отправка поезда Шымкент-Астана была отложена.



Пассажиры пытались прояснить ситуацию, но не могли получить ответ от сотрудников станции «Шымкент». Многие решили не рисковать и дожидаться отправки прямо на вокзале. Чем, конечно, воспользовались местные торговцы. Они тут же стали продавать питьевую воду по цене в два раза выше, чем в обычное время, а залитый кипятком самый дешевый «Доширак» обходился в 400 тенге. Подорожал хлеб. Туалет работал в платном режиме.



Пассажиры расположились на ночлег не только в зале ожидания на втором этаже, но и на скамейках вдоль перрона. В комнате «матери и ребенка» хватило место лишь десятку отъезжающих. Люди не покидали вокзал из-за того, что не располагали информацией на сколько по времени задерживается отправка состава.

Им удалось дозвониться на горячую линию и получить малоприятное известие о том, что они отправятся в путь только 1 августа в 16.00.

В конце концов начальник станции Шымкент появился, и только после его визита туалет перестал взимать деньги с пассажиров, которые ждали отправления поезда.

Люди до сих пор находятся на вокзале. Только 150 из них получили деньги за возврат билета. При стоимости его в более чем семь тысяч, людям вернули по пять. Многие купили билеты у перекупщиков, которые содрали с людей от 17 до 22 тысяч тенге.

https://otyrar.kz/2018/08/passazhiry-poezda-shymkent-astana-v-ozhidanii-poezda-spali-na-gazonax-i-skamejkax-perrona/

Восстановлено движение поездов после аварии в Жамбылской области



Движение пассажирских поездов после схода грузовых вагонов в Жамбылской области восстановлено, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КТЖ"

"Движение пассажирских поездов в 22.16 на участке Мойынты - Шыганак возобновлено. Первый поезд № 9 сообщением Астана - Алматы отправлен, далее за ним отправляются пассажирские поезда № 175 Астана - Шымкент, № 55 Кокшетау - Кызылорда, № 86 Сарыагаш - Астана", - говорится в сообщении.

Напомним, авария произошла 31 июля около восьми утра. Пять пассажирских поездов остались без движения, ожидая, пока спецслужбы не ликвидируют последствия схода грузовых вагонов.

В компании пообещали, что за задержку отправления или опоздание с прибытием пассажиры получат соответствующую компенсацию.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vosstanovleno-dvijenie-poezdov-avarii-jambyilskoy-oblasti-350541/
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  Любитель ММА 02.08.2018 в 16:28:59   # 688037
Поезда сходят с рельсов, лифты падают, здания падают, дети падают в открытые колодцы. Доколе это будет продолжаться?
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  Все мы гости 02.08.2018 в 16:40:24   # 688040
Торгаши сразу воспользовались, да все короче. Бизнесмены хуевы, бабло скосить птом гордиться тем что по зывашенным ценам толкал товары. А случись что с ним,ну например на трассе или в подобной ситуации,то выл бы как собака о херовой жизни и людях окружающих его. Меня бесят двуличные граждане наживающиеся на ситуации,на которой бы не стоило бы этого делать.За то в пример ставят запад, где волонтеры кидаются на помощь безвозмездно. Далеко нашему обществу, ох как далеко, наверно 1000 лет. КТЖ тоже отличился, ему срать на тех кто деньги приносит,да в целом на людей. Никаких действий со стороны перевозчика нне было. А мы все о светлом будущем.
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  Лысый 02.08.2018 в 16:47:28   # 688041
Цитата: Любитель ММА от 02.08.2018 16:28:59
Поезда сходят с рельсов, лифты падают, здания падают, дети падают в открытые колодцы. Доколе это будет продолжаться?


Покуда "совковую" инфраструктуру не обновят, коей уже тридцатник настает. А дело это затратное, и прибыль дает спустя годы. А годы для чиновника дохуя, полгода-год максимум, и "прожект" выхлоп должен давать.
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  vvka 02.08.2018 в 16:56:23   # 688042
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