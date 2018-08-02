Пассажиры поезда Шымкент-Астана в ожидании поезда спали на газонах и скамейках перрона

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danilov 02 Августа 2018 в 16:24:20
Условия ночевки потрясли многих пассажиров. Поезд должен был отправиться в столицу Казахстана в шесть часов вечера, однако из-за схода поезда в Жамбыльской области, отправка поезда Шымкент-Астана была отложена.
Пассажиры пытались прояснить ситуацию, но не могли получить ответ от сотрудников станции «Шымкент». Многие решили не рисковать и дожидаться отправки прямо на вокзале. Чем, конечно, воспользовались местные торговцы. Они тут же стали продавать питьевую воду по цене в два раза выше, чем в обычное время, а залитый кипятком самый дешевый «Доширак» обходился в 400 тенге. Подорожал хлеб. Туалет работал в платном режиме.
Пассажиры расположились на ночлег не только в зале ожидания на втором этаже, но и на скамейках вдоль перрона. В комнате «матери и ребенка» хватило место лишь десятку отъезжающих. Люди не покидали вокзал из-за того, что не располагали информацией на сколько по времени задерживается отправка состава.
Им удалось дозвониться на горячую линию и получить малоприятное известие о том, что они отправятся в путь только 1 августа в 16.00.
В конце концов начальник станции Шымкент появился, и только после его визита туалет перестал взимать деньги с пассажиров, которые ждали отправления поезда.
Люди до сих пор находятся на вокзале. Только 150 из них получили деньги за возврат билета. При стоимости его в более чем семь тысяч, людям вернули по пять. Многие купили билеты у перекупщиков, которые содрали с людей от 17 до 22 тысяч тенге.
https://otyrar.kz/2018/08/passazhiry-poezda-shymkent-astana-v-ozhidanii-poezda-spali-na-gazonax-i-skamejkax-perrona/
Восстановлено движение поездов после аварии в Жамбылской области
Движение пассажирских поездов после схода грузовых вагонов в Жамбылской области восстановлено, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "НК "КТЖ"
"Движение пассажирских поездов в 22.16 на участке Мойынты - Шыганак возобновлено. Первый поезд № 9 сообщением Астана - Алматы отправлен, далее за ним отправляются пассажирские поезда № 175 Астана - Шымкент, № 55 Кокшетау - Кызылорда, № 86 Сарыагаш - Астана", - говорится в сообщении.
Напомним, авария произошла 31 июля около восьми утра. Пять пассажирских поездов остались без движения, ожидая, пока спецслужбы не ликвидируют последствия схода грузовых вагонов.
В компании пообещали, что за задержку отправления или опоздание с прибытием пассажиры получат соответствующую компенсацию.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/vosstanovleno-dvijenie-poezdov-avarii-jambyilskoy-oblasti-350541/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Любитель ММА 02.08.2018 в 16:28:59 # 688037
Все мы гости 02.08.2018 в 16:40:24 # 688040
Цитата: Любитель ММА от 02.08.2018 16:28:59
Поезда сходят с рельсов, лифты падают, здания падают, дети падают в открытые колодцы. Доколе это будет продолжаться?
Поезда сходят с рельсов, лифты падают, здания падают, дети падают в открытые колодцы. Доколе это будет продолжаться?
Покуда "совковую" инфраструктуру не обновят, коей уже тридцатник настает. А дело это затратное, и прибыль дает спустя годы. А годы для чиновника дохуя, полгода-год максимум, и "прожект" выхлоп должен давать.
Цитата: Любитель ММА от 02.08.2018 16:28:59
Доколе это будет продолжаться?
Доколе это будет продолжаться?
Пока нарыв самый большой вместе с его окружающим гноем не уберут.