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В Казахстане
Третий месяц казахстанские и российские врачи не могут поставить диагноз 4-летнему Расулу
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danilov 03 Августа 2018 в 15:19:40
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  TEMIPXAH 03.08.2018 в 16:16:23   # 688180
Были бы врачи а не псевдо - был бы поставлен диагноз
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