Молодежь в Казахстане не хочет получать профтехобразование даже бесплатно.

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Гоги80 08 Августа 2018 в 09:33:27
Бесплатное профессионально-техническое образование с 2017 года доступно для выпускников девятых классов средней школы, а также и учеников 10-11-х классов.
"Государством оказывается широкая поддержка всем желающим учиться. Однако профтехобразование остается не привлекательным для молодежи даже при условии его бесплатности. Сейчас до 100 тысяч мест увеличено, но, к сожалению, очень мало людей обучается – 17%", — констатировал глава Кабмина.
По словам премьера, самый маленький процент студентов профтехнических колледжей — в Алматинской области. В Туркестанской области числе студентов составляет 13%, в Северо-Казахстанской области – 14,4% процента, в Жамбылской области — 14,5%.
Сагинтаев считает, что причина – в недостаточно профориентированной воспитательной работе. Поэтому поручается министерству образования и науки совместно с местными исполнительными органами, неправительственными организациями и Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" принять системные меры по охвату незанятой молодежи профессиональным образованием, краткосрочным обучением.
Получаемые в вузах и колледжах специальности не всегда соответствуют потребностям отраслей экономики, отставание особо заметно в цифровой сфере.
"Поэтому поручается министерствам образования и науки, труда и соцзащиты совместно акимами продолжить работу по совершенствованию образовательных программ с учетом реальных потребностей экономики в кадрах", — заявил глава правительства.
Министерству образования поручено принять конкретные меры. Контроль поручен заместителю премьер-министра Ерболату Досаеву.
Источник: Sputnik Казахстан
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