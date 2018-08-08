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В Казахстане
Молодежь в Казахстане не хочет получать профтехобразование даже бесплатно.
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Гоги80 08 Августа 2018 в 09:33:27
Несмотря на усилия государства, бесплатное профтехническое образование не пользуется популярностью у молодежи. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев.

Бесплатное профессионально-техническое образование с 2017 года доступно для выпускников девятых классов средней школы, а также и учеников 10-11-х классов.

"Государством оказывается широкая поддержка всем желающим учиться. Однако профтехобразование остается не привлекательным для молодежи даже при условии его бесплатности. Сейчас до 100 тысяч мест увеличено, но, к сожалению, очень мало людей обучается – 17%", — констатировал глава Кабмина.

По словам премьера, самый маленький процент студентов профтехнических колледжей — в Алматинской области. В Туркестанской области числе студентов составляет 13%, в Северо-Казахстанской области – 14,4% процента, в Жамбылской области — 14,5%.

Сагинтаев считает, что причина – в недостаточно профориентированной воспитательной работе. Поэтому поручается министерству образования и науки совместно с местными исполнительными органами, неправительственными организациями и Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" принять системные меры по охвату незанятой молодежи профессиональным образованием, краткосрочным обучением.

Получаемые в вузах и колледжах специальности не всегда соответствуют потребностям отраслей экономики, отставание особо заметно в цифровой сфере.

"Поэтому поручается министерствам образования и науки, труда и соцзащиты совместно акимами продолжить работу по совершенствованию образовательных программ с учетом реальных потребностей экономики в кадрах", — заявил глава правительства.

Министерству образования поручено принять конкретные меры. Контроль поручен заместителю премьер-министра Ерболату Досаеву.

Источник: Sputnik Казахстан
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  Софруджу 08.08.2018 в 09:48:12   # 688746
Я тут выкладывал материал с нелестными отзывами о "министре-недомагистре" (как сообщил один из комментаторов, на получение степени магистра у него якобы ушло 8 лет, не проверял, поэтому уточняю, что с чужих слов). Но из этого материала видно, что человек точно не понимает, что и от чего зависит. Даже оставим в стороне главный момент - что получал человек с рабочей специальностью в СССР в моральном и материальном плане и что сейчас. Возьмём чисто политику самого министра. 1. После 9 класса пытаются избавиться от нежелающих учиться только сильные школы, в которых и так стены трещат от желающих. А слабые школы руками, ногами и зубами пытаются сохранить контингент, т.к. и без выдворения кого-либо учеников очень мало. А финансирование-то идёт на ученика. Да и преобладание слабых школ над сильными - во многом, "заслуга" министра. 2.Не сам ли министр умножил ЕНТ на три (три попытки), чтобы несдавших, т.е. потенциальных "клиентов" ПТУ уж совсем не осталось. И о чём тогда говорить?
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