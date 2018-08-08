Популярные зарубежные телеканалы могут прекратить вещание в Казахстане

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danilov 08 Августа 2018 в 16:46:51
Под "министерское эмбарго" телеканалы попали из-за несоблюдения норм закона "О телерадиовещании", вступившего в силу в январе 2018 года. Согласно норме документа, все иностранные теле-, радиоканалы, ретранслирующие на территории Казахстана, должны были до 9 июля зарегистрироваться в качестве юридического лица или провести учетную регистрацию своего представительства.
На учете Мининформа сейчас находятся 307 иностранных теле- и радиоканалов. Из них 219 открыли свои представительства, 88 – нет. Среди самых популярных телеканалов, не выполнивших требования закона, — "НТВ-Плюс 3D", MUSICBOX, RU.TV, "Боец", "Футбол", Fox News Channel, Russia Today TV, Bloomberg Television и THT-Comedy.
В пресс-службе Мининформа отметили, что теперь иностранные теле- и радиоканалы должны будут открыть представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет.
https://ru.sputniknews.kz/society/20180808/6750542/smi-kazahstan-mininform.html
СПИСОК иностранных телеканалов, не открывших представительств на территории Республики Казахстан
(по состоянию на 08.08.2018)
НТВ-ПЛЮС 3D
КИНОЛЮКС
HD Кино 2
СПАС
MUSICBOX
RUSSIAN MUSICBOX
RU.TV
Amazing LIFE
Радость моя
Дождь
Стайл (Styletv)
Fashion TV
Fashion TV HD»
Ля-минор ТВ
Бридж ТВ
RTG TV, Russian Travel Guide
РУСОНГ ТВ/RUSONG TV
Russia Today TV
RT Documentary/ Документальный телеканал
Знание
ЮМОР BOX
ЕДА
World Business Channel
Первый Интернет Канал
VIP TV
Бойцовский клуб
Luxury World
ТОЧКА ТВ
Nautical Channel (Морской)
TOPSHOP TV
Русское экстремальное телевидение (Russian Extreme TV) в формате высокой четкости (HD)
Ювелирочка
Театр
ДЭНЖ ТВ/ DANGE TV
Нано-ТВ (Nano-TV)
БУЛАТ
ТРО
Улыбка ребенка
Телерадиосеть Благих Новостей
Джей Си Ти Ви
Кто есть кто
Первый образовательный
Парк развлечений
Боец
Всегда с тобой
Дамский клуб
Футбол
Русское экстремальное телевидение
Спорт 2
АйДи Фешн
Спорт 1
1+1 International
Интер плюс (Интер+)
Universal Channel
Diva Universal
Chasse et Peche
Е!
Travel Channel
Travel Channel HD
ИЭСПИЭН Классик Спорт
Sky News
Sky News HD
Baby TV
Outdoor Channel HD
Fine Living/Файн Ливинг
Fox News Channel
Fox Business Network
Bloomberg Television
24 Kitchen
24 KitchenHD
MOTORS TV
MyZen.TV HD
France 24
TV5MONDE Asie
TRACE URBAN
TRACE SPORTS
Чеченский государственный телерадиоканал «Грозный»
АТВ
LUXE TV HD
CNBC
AlmaSport
Food Network SD
Food Network HD
Food Living Network HD
Спутниковое телевидение Дагестана
KBS World
THT-Comedy
http://mic.gov.kz/ru/news/u-ryada-inostrannyh-telekanalov-byli-otozvany-svidetelstva-o-postanovke-na-uchet-i
Комментарии, по рейтингу, по дате
и вообще - даешь только ХАБАР!
А если серьёзно, то кроме пары детских, про большинство даже и не слышал никогда. Так что не велика потеря, меньше прийдётся теперь пультом щёлкать, чтобы найти нужное. А то в последнее время чем больше каналов, тем больше нечего смотреть.
Chimkentus 08.08.2018 в 17:59:06 # 688838
Цитата: Chimkentus от 08.08.2018 17:59:06
Что мне надо смотрю по Интернету.
Что мне надо смотрю по Интернету.
Не долго осталось,монополист в любой момент откажет.
А мне нравятся порно каналы- они самые добрые-без взрывов, без убийств, без политики, всё любят друг друга и счастливый финал.
МишкаНаСевер 08.08.2018 в 23:09:01 # 688877
МишкаНаСевер 08.08.2018 в 23:35:12 # 688888
P.S. я же умный! Мне не нужен зомбоящик... Я найду другие новости...