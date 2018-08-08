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В Казахстане
Популярные зарубежные телеканалы могут прекратить вещание в Казахстане
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danilov 08 Августа 2018 в 16:46:51
АСТАНА, 8 авг — Sputnik. Министерство информации и коммуникаций Казахстана отозвало свидетельства о постановке на учет и запретило ретрансляцию 88 иностранных телеканалов на территории республики.

Под "министерское эмбарго" телеканалы попали из-за несоблюдения норм закона "О телерадиовещании", вступившего в силу в январе 2018 года. Согласно норме документа, все иностранные теле-, радиоканалы, ретранслирующие на территории Казахстана, должны были до 9 июля зарегистрироваться в качестве юридического лица или провести учетную регистрацию своего представительства.
На учете Мининформа сейчас находятся 307 иностранных теле- и радиоканалов. Из них 219 открыли свои представительства, 88 – нет. Среди самых популярных телеканалов, не выполнивших требования закона, — "НТВ-Плюс 3D", MUSICBOX, RU.TV, "Боец", "Футбол", Fox News Channel, Russia Today TV, Bloomberg Television и THT-Comedy.

В пресс-службе Мининформа отметили, что теперь иностранные теле- и радиоканалы должны будут открыть представительства и повторно пройти процедуру постановки на учет.

https://ru.sputniknews.kz/society/20180808/6750542/smi-kazahstan-mininform.html

СПИСОК иностранных телеканалов, не открывших представительств на территории Республики Казахстан

(по состоянию на 08.08.2018)

НТВ-ПЛЮС 3D

КИНОЛЮКС

HD Кино 2

СПАС

MUSICBOX

RUSSIAN MUSICBOX

RU.TV

Amazing LIFE

Радость моя

Дождь

Стайл (Styletv)

Fashion TV

Fashion TV HD»

Ля-минор ТВ

Бридж ТВ

RTG TV, Russian Travel Guide

РУСОНГ ТВ/RUSONG TV

Russia Today TV

RT Documentary/ Документальный телеканал

Знание

ЮМОР BOX

ЕДА

World Business Channel

Первый Интернет Канал

VIP TV

Бойцовский клуб

Luxury World

ТОЧКА ТВ

Nautical Channel (Морской)

TOPSHOP TV

Русское экстремальное телевидение (Russian Extreme TV) в формате высокой четкости (HD)

Ювелирочка

Театр

ДЭНЖ ТВ/ DANGE TV

Нано-ТВ (Nano-TV)

БУЛАТ

ТРО

Улыбка ребенка

Телерадиосеть Благих Новостей

Джей Си Ти Ви

Кто есть кто

Первый образовательный

Парк развлечений

Боец

Всегда с тобой

Дамский клуб

Футбол

Русское экстремальное телевидение

Спорт 2

АйДи Фешн

Спорт 1

1+1 International

Интер плюс (Интер+)

Universal Channel

Diva Universal

Chasse et Peche

Е!

Travel Channel

Travel Channel HD

ИЭСПИЭН Классик Спорт

Sky News

Sky News HD

Baby TV

Outdoor Channel HD

Fine Living/Файн Ливинг

Fox News Channel

Fox Business Network

Bloomberg Television

24 Kitchen

24 KitchenHD

MOTORS TV

MyZen.TV HD

France 24

TV5MONDE Asie

TRACE URBAN

TRACE SPORTS

Чеченский государственный телерадиоканал «Грозный»

АТВ

LUXE TV HD

CNBC

AlmaSport

Food Network SD

Food Network HD

Food Living Network HD

Спутниковое телевидение Дагестана

KBS World

THT-Comedy

http://mic.gov.kz/ru/news/u-ryada-inostrannyh-telekanalov-byli-otozvany-svidetelstva-o-postanovke-na-uchet-i
Комментарии, по рейтингу, по дате
  РусланY 08.08.2018 в 16:56:03   # 688817
ни жарко ни холодно, ни один не смотрю.
и вообще - даешь только ХАБАР!
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  Desperado 08.08.2018 в 16:57:32   # 688819
За некоторые каналы я бы даже доплачивал чтобы их не было на территории РК!
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  Manitu 08.08.2018 в 17:01:59   # 688821
И как мы теперь без Fashion
А если серьёзно, то кроме пары детских, про большинство даже и не слышал никогда. Так что не велика потеря, меньше прийдётся теперь пультом щёлкать, чтобы найти нужное. А то в последнее время чем больше каналов, тем больше нечего смотреть.
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  Nafis 08.08.2018 в 17:34:08   # 688829
Это же не коснется тарелок? Или спутникам запретят сигнал слать.
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  Chimkentus 08.08.2018 в 17:59:06   # 688838
Что мне надо смотрю по Интернету.
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  Рамзес 08.08.2018 в 18:43:45   # 688847
Цитата: Chimkentus от 08.08.2018 17:59:06
Что мне надо смотрю по Интернету.

Не долго осталось,монополист в любой момент откажет.
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  Yerla 08.08.2018 в 20:26:36   # 688860
а мне нравится фашн тиви .. дефки там разные моду, платюшки показывают прозрачные .. сисечки .. всякие мюзик боксы тож ничо .. эххх
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  bIP6bIC 08.08.2018 в 20:42:12   # 688861
Quote:
А мне нравятся порно каналы- они самые добрые-без взрывов, без убийств, без политики, всё любят друг друга и счастливый финал.
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  Софруджу 08.08.2018 в 22:05:24   # 688870
У меня нет телевизора, но сам по себе запрет считаю неправильным. Хотите, чтобы народ внимал "Хабару"?
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  МишкаНаСевер 08.08.2018 в 23:09:01   # 688877
Давно смеялись над Туркменией?
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  Snake666 08.08.2018 в 23:29:37   # 688887
Попробуйте вообще телевизор не смотреть. Сразу жить лучше и интереснее станет, проверено.
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  МишкаНаСевер 08.08.2018 в 23:35:12   # 688888
А что плохого в телевизоре? Думаете в интернете можно увидеть что-то другое? В чем проблема? Смотри не только Хабар или ОРТ
P.S. я же умный! Мне не нужен зомбоящик... Я найду другие новости...
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