Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
По поручению Назарбаева ведется модернизация правоохранительной системы
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Августа 2018 в 14:18:33
По поручению Нурсултана Назарбаева ведется модернизация правоохранительной системы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сегодня сообщил заведующий отделом правоохранительной системы Администрации Президента Алексей Калайчиди на заседании Общественного совета Алматы.

"По поручению Главы государства, данному 30 мая текущего года на заседании Совета Безопасности, мы сформировали 3 рабочие группы и приступили к очередному этапу модернизации правоохранительной и судебной систем. Реформирование силовых структур - всегда сложный процесс, основанный на глубоком анализе, ожиданиях общества, мировом опыте и возможностях государства. Прогресс не стоит на месте. Что эффективно работало вчера, может не приносить таких же результатов сегодня. И я хотел бы поблагодарить Общественный совет Алматы за предложения по реформированию МВД", - сказал Алексей Калайчиди.

На заседании Общественного совета Алматы были презентованы результаты деятельности рабочих групп, определены имеющиеся проблемные точки в деятельности МВД, их первопричины, а также видение изменения ситуации и повышения уровня доверия населения.

Калайчиди отметил, что вопрос доверия к полиции, низкая оперативность ОВД, рост преступности, неэффективное патрулирование отражены в качестве ключевых рекомендаций, выдвинутых Общественным советом Алматы. Совокупность этих проблем определяется как "недостаточная эффективность работы полиции".

3 августа Общественный совет направил рекомендации по реформе МВД в Администрацию Президента. Ранее в ДВД Алматы сообщили, что по рекомендации Общественного совета снесут капитальные заборы перед РОВД и откроют фронт-офисы.

В подразделениях МВД РК проведут оптимизацию и разаттестацию
сегодня, 13:271
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
В рамках реформы МВД будут пересмотрены KPI полицейских. Об этом в ходе заседания Общественного совета Алматы проинформировал заведующий отделом правоохранительной системы Администрации Президента (АП) Алексей Калайчиди, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Большое внимание будет уделено пересмотру критериев оценки деятельности полицейских. Реформа МВД - это не просто набор идей и предложений. Есть диаметрально противоположенные позиции - от кардинального реформирования по опыту Грузии до точечных изменений, сохраняющих действующую модель. Каждая из этих позиций опирается на свои доводы, которые мы обязаны исследовать и обсуждать. Чем мы и занимаемся, в том числе выезжаем в те или иные страны", - сказал Калайчиди.

По данным заведующего отделом правоохранительной системы АП, отдельные подразделения правоохранительных органов ждут оптимизация и разаттестация (экзамен на профпригодность. - Прим. ред). Проводятся функциональный анализ, сопоставление с данными, полученными в ходе изучения зарубежного опыта, производятся необходимые расчеты по предлагаемым идеям.

Как отметил Калайчиди, прорабатываются вопросы отстранения от должности руководителей за низкие показали и коррупционные преступления подчиненных. Вместе с тем проводятся необходимые расчеты по повышению денежного довольствия и социальной защиты сотрудников.

Ранее Общественный совет Алматы направил рекомендации по реформе МВД в Администрацию Президента.

https://tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 10.08.2018 в 14:25:41   # 689131
А заборы повсеместно снесут, или только в Алматы? А то от народа они знатно отгородились. Разве что пулемётных вышек только нет.
поощрить (4) | покарать
  старик 10.08.2018 в 14:49:03   # 689143
Ну-ну!
поощрить (1) | покарать
  Лялька 10.08.2018 в 14:52:45   # 689147
По ходу им зп просто поднимут
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь