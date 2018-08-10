По поручению Назарбаева ведется модернизация правоохранительной системы

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Августа 2018 в 14:18:33
"По поручению Главы государства, данному 30 мая текущего года на заседании Совета Безопасности, мы сформировали 3 рабочие группы и приступили к очередному этапу модернизации правоохранительной и судебной систем. Реформирование силовых структур - всегда сложный процесс, основанный на глубоком анализе, ожиданиях общества, мировом опыте и возможностях государства. Прогресс не стоит на месте. Что эффективно работало вчера, может не приносить таких же результатов сегодня. И я хотел бы поблагодарить Общественный совет Алматы за предложения по реформированию МВД", - сказал Алексей Калайчиди.
На заседании Общественного совета Алматы были презентованы результаты деятельности рабочих групп, определены имеющиеся проблемные точки в деятельности МВД, их первопричины, а также видение изменения ситуации и повышения уровня доверия населения.
Калайчиди отметил, что вопрос доверия к полиции, низкая оперативность ОВД, рост преступности, неэффективное патрулирование отражены в качестве ключевых рекомендаций, выдвинутых Общественным советом Алматы. Совокупность этих проблем определяется как "недостаточная эффективность работы полиции".
3 августа Общественный совет направил рекомендации по реформе МВД в Администрацию Президента. Ранее в ДВД Алматы сообщили, что по рекомендации Общественного совета снесут капитальные заборы перед РОВД и откроют фронт-офисы.
В подразделениях МВД РК проведут оптимизацию и разаттестацию
сегодня, 13:271
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
Иллюстративное фото ©Турар Казангапов
В рамках реформы МВД будут пересмотрены KPI полицейских. Об этом в ходе заседания Общественного совета Алматы проинформировал заведующий отделом правоохранительной системы Администрации Президента (АП) Алексей Калайчиди, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Большое внимание будет уделено пересмотру критериев оценки деятельности полицейских. Реформа МВД - это не просто набор идей и предложений. Есть диаметрально противоположенные позиции - от кардинального реформирования по опыту Грузии до точечных изменений, сохраняющих действующую модель. Каждая из этих позиций опирается на свои доводы, которые мы обязаны исследовать и обсуждать. Чем мы и занимаемся, в том числе выезжаем в те или иные страны", - сказал Калайчиди.
По данным заведующего отделом правоохранительной системы АП, отдельные подразделения правоохранительных органов ждут оптимизация и разаттестация (экзамен на профпригодность. - Прим. ред). Проводятся функциональный анализ, сопоставление с данными, полученными в ходе изучения зарубежного опыта, производятся необходимые расчеты по предлагаемым идеям.
Как отметил Калайчиди, прорабатываются вопросы отстранения от должности руководителей за низкие показали и коррупционные преступления подчиненных. Вместе с тем проводятся необходимые расчеты по повышению денежного довольствия и социальной защиты сотрудников.
Ранее Общественный совет Алматы направил рекомендации по реформе МВД в Администрацию Президента.
https://tengrinews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате