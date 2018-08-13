Жители улицы Монке-би г.Актобе отмечают новое асфальтовое покрытие

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 13 Августа 2018 в 16:59:33
Комментарии, по рейтингу, по дате
Казахи очень гостеприимная нация.
Цитата: sarmat от 13.08.2018 17:40:03
А вот такого в России никогда не случится.
Казахи очень гостеприимная нация.
А вот такого в России никогда не случится.
Казахи очень гостеприимная нация.
Причем тут Россия?
Цитата: sarmat от 13.08.2018 17:40:03
А вот такого в России никогда не случится.
Казахи очень гостеприимная нация.
А вот такого в России никогда не случится.
Казахи очень гостеприимная нация.
В России стакан воды не вынесут, не то чтобы застолье замутить такое.
Цитата: sarmat от 13.08.2018 17:40:03
А вот такого в России никогда не случится.
Казахи очень гостеприимная нация.
А вот такого в России никогда не случится.
Казахи очень гостеприимная нация.
Ага, очень гостеприимные. Желаю вам оказаться зимой в степи, когда гайцы перекрывают трассу и местное гостеприимное население предлагают купить вам булку хлеба за 1000 тенге, пирожок за 500 тенге.