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В Казахстане
Жители улицы Монке-би г.Актобе отмечают новое асфальтовое покрытие
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danilov 13 Августа 2018 в 16:59:33

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Комментарии, по рейтингу, по дате
  sarmat 13.08.2018 в 17:40:03   # 689423
А вот такого в России никогда не случится.
Казахи очень гостеприимная нация.
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  serikx 13.08.2018 в 18:15:09   # 689433
Цитата: sarmat от 13.08.2018 17:40:03
А вот такого в России никогда не случится.
Казахи очень гостеприимная нация.

Причем тут Россия?
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  КЕДЫ 13.08.2018 в 18:46:37   # 689437
Цитата: sarmat от 13.08.2018 17:40:03
А вот такого в России никогда не случится.
Казахи очень гостеприимная нация.


В России стакан воды не вынесут, не то чтобы застолье замутить такое.
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  Pole13 13.08.2018 в 19:16:26   # 689442
Цитата: sarmat от 13.08.2018 17:40:03
А вот такого в России никогда не случится.
Казахи очень гостеприимная нация.

Ага, очень гостеприимные. Желаю вам оказаться зимой в степи, когда гайцы перекрывают трассу и местное гостеприимное население предлагают купить вам булку хлеба за 1000 тенге, пирожок за 500 тенге.
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