«Идея возникла еще в студенчестве»: Молодожены из Семея отпраздновали свадьбу с детьми-сиротами

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 15 Августа 2018 в 15:27:11
Молодожены решили свой незабываемый день посвятить детям-сиротам. Они посетили в этот день загородный лагерь «Орбита».
Алтынай не купила даже свадебного платья. Эта идея у молодоженов возникла еще в студенческие годы. После семи лет дружбы влюбленные решили пожениться и воплотить задуманное в реальность.
«Родители не были против. Конечно, у нас была возможность справить свадьбу, но вместо нескольких часов веселья мы хотели совершить то, что могло бы помочь кому-то. Когда мы услышали искренний смех детей, проживающих в детском доме, то сразу же поняли, что такое настоящее счастье», — говорит Нурсултан.
Молодожены накрыли для 114 детей праздничный дастархан, наняли на три часа аниматоров, и для развлечения детей организовали целую программу. Кроме того, они подарили детям от 5 до 17 лет обувь.
Нурсултан работает в военной сфере, его вторая половина работает бухгалтером. Они признаются, что не ожидали, бурного обсуждения их поступка в социальных сетях.
МИА «Казинформ»