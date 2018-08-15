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В Казахстане
«Идея возникла еще в студенчестве»: Молодожены из Семея отпраздновали свадьбу с детьми-сиротами
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едридмадрид 15 Августа 2018 в 15:27:11
Молодожены Нурсултан Назарбаев и Алтынай Иса из Семея вместо свадьбы решили провести благотворительную акцию, передает МИА «Казинформ».

Молодожены решили свой незабываемый день посвятить детям-сиротам. Они посетили в этот день загородный лагерь «Орбита».

Алтынай не купила даже свадебного платья. Эта идея у молодоженов возникла еще в студенческие годы. После семи лет дружбы влюбленные решили пожениться и воплотить задуманное в реальность.

«Родители не были против. Конечно, у нас была возможность справить свадьбу, но вместо нескольких часов веселья мы хотели совершить то, что могло бы помочь кому-то. Когда мы услышали искренний смех детей, проживающих в детском доме, то сразу же поняли, что такое настоящее счастье», — говорит Нурсултан.

Молодожены накрыли для 114 детей праздничный дастархан, наняли на три часа аниматоров, и для развлечения детей организовали целую программу. Кроме того, они подарили детям от 5 до 17 лет обувь.

Нурсултан работает в военной сфере, его вторая половина работает бухгалтером. Они признаются, что не ожидали, бурного обсуждения их поступка в социальных сетях.

МИА «Казинформ»
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Takecha 15.08.2018 в 15:30:47   # 689889
Молодцы, что сказать. Бахытты болыңыздар.
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  Эндрю 15.08.2018 в 15:32:09   # 689890
Считаю хорошо поступили, молодцы
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