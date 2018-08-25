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В Казахстане
Возвращать ли оставшуюся за рубежом молодежь?
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Абв
Абв
Абв
Гость 24 Августа 2018 в 23:10:11
Фонд по проблемам молодежи намерен вернуть обучающихся и работающих за рубежом казахстанцев. Эксперт по вопросам безработицы не считает, что это необходимо.
Комментарии,
по рейтингу
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по дате
строитель
25.08.2018 в 00:27:32
# 691182
Да сдалось оно им, возвращаться
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kkafp
25.08.2018 в 04:18:32
# 691188
Нужные сами вернутся, остальных возвращать бессмысленно.
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