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В Казахстане
Возвращать ли оставшуюся за рубежом молодежь?
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Гость 24 Августа 2018 в 23:10:11
Фонд по проблемам молодежи намерен вернуть обучающихся и работающих за рубежом казахстанцев. Эксперт по вопросам безработицы не считает, что это необходимо.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 25.08.2018 в 00:27:32   # 691182
Да сдалось оно им, возвращаться
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  kkafp 25.08.2018 в 04:18:32   # 691188
Нужные сами вернутся, остальных возвращать бессмысленно.
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