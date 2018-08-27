Какой букет дарить 1 сентября, чтобы учителей не обвинили в коррупции.

дарить подарки педагогам стоимостью свыше 2 МРП (4810 тенге, или 13 долларов — Sputnik) не стоит.. У нас что, всех коррупционеров уже переловили? Одни учителя остались? Своё бы рвение там где надо проявили.
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Гоги80 27 Августа 2018 в 11:21:30
Но с недавнего времени букет для педагога стали приравнивать едва ли не к взятке. Учителя стали просить учеников и их родителей не дарить цветы ни 1 сентября, ни на профессиональный праздник — День учителя.
Какой подарок тогда считается разрешенным для подношения учителям и сколько должен стоить букет, чтобы не вызвать претензий антикоррупционного ведомства? Эти вопросы корреспондент Sputnik задала столичным учителям.
Какой подарок лучший для учителя?
"Я думаю, что нет ограничений в том, чтобы дарить цветы. Но мы всегда говорим, что самый главный подарок для любого учителя – это благодарные родители и успешные ученики. Важно ценить и уважать педагога", — прокомментировал Sputnik руководитель управления Ануар Жангозин.
Цветы – это знак уважения и внимания, считает учитель математики и физики, замдиректора школы №38 Жадыра Балабекова.
"Я считаю, что в принципе учитель заслуживает букет цветов и коробку конфет. Это не такие дорогие подарки, чтобы их приравнивать к коррупции", — поделилась со Sputnik учительница.
Школьный учитель Гульнур Мирашкызы с улыбкой ответила, что вряд ли примет от учеников конфеты.
"Но цветы – это другое дело. Они дарят хорошее настроение, это знак уважения к школе. Мне, например, нравятся розы", — сказала Гульнур.
Как собрать идеальный букет — советы флориста
Преподаватель технического колледжа Асель Кадирова с мнением коллег не согласилась. Женщина призналась, что чувствует себя неловко, когда получает такой презент от учащихся.
"Они не обязаны дарить ни цветы, ни конфеты, ничего. Внимание можно выразить пожеланием или благодарностью в социальных сетях. Мне кажется, где-то 45% наших учеников понимают это. Принимать экзамены, вручать дипломы – это ведь наша работа", — сказала педагог.
Когда цветы — не взятка?
Глава столичного управления образования добавил, что дарить подарки педагогам стоимостью свыше 2 МРП (4810 тенге, или 13 долларов — Sputnik) не стоит. Слишком дорогое "спасибо" может обернуться штрафом или уголовным наказанием.
Сколько стоит бюджетный букет?
В столичной студии креативной флористики Primavera Flowers поделились, что с каждым годом наплыв покупателей к 1 сентября уменьшается. А те, кто хочет сделать приятное учителям, выбирают "бюджетные" варианты.
Покупательница Роза Байназарова за пару дней до Дня знаний решила подарить "комплименты" учителям своих внуков. Два красивых ароматных букета обошлись ей примерно в четыре тысячи тенге.
Нежная связка из розы Pink Floyd, хризантемы, солидаго, кустовой розы и лизиантуса стоит 4200 тенге. Такому букету будет рад любой преподаватель, уверены флористы.
Тем более, такие цветы стоят недорого и укладываются в рамки некоррупционного подношения.
Источник: Sputnik Казахстан
Комментарии, по рейтингу, по дате
хотя... в прынцыпе, логично - мы ей цветы, она нам некую лояльность...
"спасибо" стоимостью свыше 2 МРП (4810 тенге, или 13 долларов) может обернуться штрафом или уголовным наказанием. Это должно висеть в каждой школе, университете и больнице, на каждой двери!