Вице-министр культуры и спорта Кожагапанов: «В стране только два туалета мирового уровня»

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danilov 27 Августа 2018 в 16:53:33
«Если едет у нас сегодня турист по территории Казахстана, по любой трассе, к сожалению, он, если захочет в туалет, то не сможет пойти, потому что у нас ни одна трасса не обеспечена объектом придорожного сервиса мирового уровня. По нашему заданию наши волонтеры провели исследования по всей страны и выяснили, что на сегодня у нас есть только два объекта с туалетами мирового уровня, соответствующие мировым стандартам – это туалеты в новом терминале Астанинского аэропорта и в новом терминале вокзала Астаны», - сказал Кожагапанов.
По его словам, необходимо, чтобы и бизнес, и госорганы активно развивали инфраструктуру придорожного сервиса.
«Это один туалет, скажем так, на 50 километров. Это должен быть качественный туалет, в котором есть самое главное – горячая вода. Сегодня у нас многие автозаправочные станции обеспечены туалетами, но они не пускают туда либо пускают за деньги. Во многих из них нет горячей воды, а большинство просто закрыто, потом что для любого бизнеса туалет – это та часть, которая тянет бизнес вниз и не дает бизнесу развиваться. То есть если он создает заправку, бензин продает, бензин – очень ликвидный бизнес. Начинает зарабатывать, а когда туалет пристраивает, начинаются проблемы – это химикаты, средства очистки, зарплата уборщику, горячая вода», - пояснил вице-министр.
В связи с этим, сообщил он, нужно, «чтобы государство прописало субсидирование содержания туалетов, чтобы бизнес мог опереться на какую-то подушку».
«Мы рассмотрим, может быть, какие-то тарифы укажем, чтобы он стал ликвидным в большей степени», - заключил Кожагапанов.
https://holanews.kz/view/news/26257