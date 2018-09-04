Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
Назарбаеву показали проспект имени его самого
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 04 Сентября 2018 в 14:15:02
Президент Казахстана осмотрел реконструированные улицы в Алматы, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

В ходе рабочей поездки в Алматы Глава государства осмотрел проспекты Абая и Нурсултана Назарбаева, где была реконструирована и благоустроена пешеходная и велосипедная инфраструктура.

Аким города Бауыржан Байбек проинформировал Главу государства о введенном в пилотном режиме новом методе архитектурно-градостроительного регулирования - дизайн-коде городской среды. Данный метод представляет собой детализированные в одном документе правила и рекомендации по формированию единого стиля мегаполиса.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев осмотрел улично-дорожную сеть скоростной линии BRT, проложенную по улицам Тимирязева и Жандосова, общей протяженностью 8,7 километра.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prezidentu-pokazali-prospekt-nursultana-nazarbaeva-352877/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KAN13 04.09.2018 в 14:53:04   # 692229

Осмотрел и что понравилось ? , или как всегда "Лицо помыли, а задница вся дырявая" .
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь