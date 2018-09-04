Назарбаеву показали проспект имени его самого

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danilov 04 Сентября 2018 в 14:15:02
В ходе рабочей поездки в Алматы Глава государства осмотрел проспекты Абая и Нурсултана Назарбаева, где была реконструирована и благоустроена пешеходная и велосипедная инфраструктура.
Аким города Бауыржан Байбек проинформировал Главу государства о введенном в пилотном режиме новом методе архитектурно-градостроительного регулирования - дизайн-коде городской среды. Данный метод представляет собой детализированные в одном документе правила и рекомендации по формированию единого стиля мегаполиса.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев осмотрел улично-дорожную сеть скоростной линии BRT, проложенную по улицам Тимирязева и Жандосова, общей протяженностью 8,7 километра.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/prezidentu-pokazali-prospekt-nursultana-nazarbaeva-352877/