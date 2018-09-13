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В Казахстане
Запретить курение на улицах собираются в Казахстане // Лучше бы дымящие автобусы запретили
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danilov 13 Сентября 2018 в 15:58:16
В Казахстане планируют ввести запрет на курение на улице. Об этом первым на своей странице в Facebook сообщил блогер Денис Кривошеев, передает Tengrinews.kz.

Сейчас курение на улице в Казахстане разрешено. Употреблять табачные изделия запрещается только в определенных местах, указанных в статье "Профилактика и ограничение потребления табачных изделий и алкоголя". В их число входят школы, детские лагеря, больницы, рестораны, кинотеатры, транспорт, подъезды домов.

Однако в новой редакции кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" предлагается запретить курение в общественных местах в целом.

"Потребление табачных изделий запрещается в: ... общественных местах", - говорится в новой предлагаемой редакции кодекса.

Формулировка законопроекта удивила юриста Сергея Уткина.

"Улица это общественное место. Если сделать такую формулировку, которая предлагается в проекте нового кодекса, то тогда все остальные пункты можно убирать. Потому что все перечисленные и есть общественные места. Не общественным местом является, например, квартира, жилище. Сейчас нет четкого определения, что такое общественное место", - говорит он.

Юрист предположил, что в нынешней редакции поправки не примут. Либо надо давать определение, что такое общественное место и многое оттуда убирать, либо оставлять как есть.

"По моему, нет необходимости запрещать везде курить. Я сам не курю и просто на улице мне курильщики вообще не мешают. Другое дело, если это в закрытом помещении, в автобусе, подъезде, туалете. Запрещать курить на улице, мне кажется, не нужно", - говорит он.

***

В Министерстве здравоохранения высказались о планах запретить курение в общественных местах, заявив что улицы могут и не войти в это понятие, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Речь идет о поправках в кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения". Согласно им, предлагается запретить курение в общественных местах в целом.

"Потребление табачных изделий запрещается в: ... общественных местах", - говорится в новой предлагаемой редакции кодекса.

Юристы и эксперты заявили, что речь идет о запрете на курение на улице. Однако в Минздраве сказали, что запрещать курение на улице не собираются.

"Касательного формулировки, что улица является общественным местом и что везде будет запрещено курить, это, я считаю, немного неправильная трактовка.

В блогах пишут, что речь идет о запрете на курение на улицах. Об этом речь не шла. Будут уточнения. Это же проект, он обсуждается с населением, с экспертами. Каждый может прислать свое мнение по нему, отправить нам свои вопросы", - сообщила руководитель Управления профилактики и мониторинга заболеваний МЗ Гульнара Куспекова.

По ее информации, понятие "общественное место" будут уточнять.

"На самом деле, мы не можем везде запретить курить, но понятие "общественные места" еще будет вводиться в наше законодательство. В настоящее время идет только обсуждение проекта кодекса. Мы сейчас отрабатываем эти вопросы с экспертами, с ассоциациями, вопросы эти будут дорабатываться. Думаю, мы придем к единому мнению касательно запретов", - пояснила Куспекова.

В то же время она отметила, что запрет на курение в некоторых общественных местах показывает положительные результаты как в Казахстане, так и за рубежом.

"В Казахстане с 2009 года действует довольно широкий спектр запрета на курение в общественных местах, включая рабочие места и подъезды домов и так далее. Мы смотрим на международный опыт, на запреты на курение в Ирландии, в Шотландии. Результаты исследований показывают положительные эффекты этих запретов, качество воздуха в пабах улучшилось, уровень угарного газа в организме у работников баров снизился на 45 процентов. Мы используем этот международный опыт и хотим, чтобы наше население дышало свежим воздухом", - сказала эксперт.

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/planyi-zapretit-kurenie-ulitsah-obyyasnil-minzdrav-353487/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Yerla 13.09.2018 в 16:14:50   # 693420
.. прально .. "брАсай курить, вставай на лыжи - зЫдоровьем будешь не АбижЭн есть !!!
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  Маке0912 13.09.2018 в 16:44:43   # 693430
Дурдом.
Вам что делать нечего ?
Вам за это ещё зарплату платят ?
В общественных местах согласен.
А на улице почему покурить нельзя ?
А наши права почему ущемляете.
Почему не запрещаете заводы ? Почему не запрещаете машины , автобусы ? Это же токсичные газы.
Почему не запрещаете генномодифицироване продукты ? Почему не запрещаете разную химию типа колы ? и т.д.
От всего этого у людей рак. Тем более у детей.
Лишь бы ведомству пропиариться.
А менты повсюду будут зверствовать. И взятки брать. хотя и 80-90 % сами курят.
Бред какой то.

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  Денис222 13.09.2018 в 16:53:09   # 693431
Отстаньте уже от них...они и так несчастные столько бабла тратят на свою зависимость...а Вы су ки богатеете благодаря им...да и налоги туда же. Создайте альтернативу!
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  Маке0912 13.09.2018 в 16:58:03   # 693434
Кольян запретили, насвай запретили .
И что ? Везде продают.
И где ваше ведомство ?
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  Nafis 13.09.2018 в 17:01:50   # 693435
Надо запретить курить всем бюджетным работникам. У них зарплата маленькая.... этобудет вместо повышения зарплаты. А еще у них появится свободное время. Это значит повысится работоспособность. Они же у нас как подопытные кролики.
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  Viktor11 13.09.2018 в 17:24:00   # 693438
Цитата: Маке0912 от 13.09.2018 16:44:43
Дурдом.
Вам что делать нечего ?
Вам за это ещё зарплату платят ?
В общественных местах согласен.
А на улице почему покурить нельзя ?
А наши права почему ущемляете.
Почему не запрещаете заводы ? Почему не запрещаете машины , автобусы ? Это же токсичные газы.
Почему не запрещаете генномодифицироване продукты ? Почему не запрещаете разную химию типа колы ? и т.д.
От всего этого у людей рак. Тем более у детей.
Лишь бы ведомству пропиариться.
А менты повсюду будут зверствовать. И взятки брать. хотя и 80-90 % сами курят.
Бред какой то.

И главное сразу сигареты продавать запретите, а то продают, а курить негде
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