Запретить курение на улицах собираются в Казахстане // Лучше бы дымящие автобусы запретили

Дурдом.Вам что делать нечего ?Вам за это ещё зарплату платят ?В общественных местах согласен.А на улице почему покурить нельзя ?А наши права почему ущемляете.Почему не запрещаете заводы ? Почему не запрещаете машины , автобусы ? Это же токсичные газы.Почему не запрещаете генномодифицироване продукты ? Почему не запрещаете разную химию типа колы ? и т.д.От всего этого у людей рак. Тем более у детей.Лишь бы ведомству пропиариться.А менты повсюду будут зверствовать. И взятки брать. хотя и 80-90 % сами курят.Бред какой то.