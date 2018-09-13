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В Казахстане
Налог на газовые авто могут снизить в Казахстане
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doodles 13 Сентября 2018 в 16:06:04
В данное время чиновники готовят План мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на 2019 — 2022 годы. Согласно проекту, предполагается весной 2019 года вынести на обсуждение в правительство РК предложение о предоставлении льготных кредитов, снижении налогов (что наверняка будет интересно владельцам большеобъёмных авто) и внедрении других финансовых, административных механизмов стимулирования организаций и населения для перевода транспорта на газ.

Проект также предлагает поощрять выпуск автобусов и прочего автотранспорта, использующего газ в качестве моторного топлива, на отечественных заводах, а кроме того, строительство в центрах всех газифицированных регионов страны и на международных трассах заправочной инфраструктуры (порядка ста АГЗС). В свою очередь, авторизованным дилерам чиновники намерены создать благоприятные условия для ввоза в страну двухтопливных автотранспортных средств (бензин/газ) заводского изготовления.

В перспективе на газ или смешанное топливо планируется перевести весь ведомственный и служебный транспорт Казахстана, включая полицейские авто, машины чиновников и т. д. В Минэнерго уверены, что повсеместная автогазификация благоприятно отразится на экологии страны, позволит потребителям больше экономить на топливе, снизит дефицит дизеля, а также в целом положительно скажется на экономике и социальной жизни Казахстана.

Напомним, по последним данным, каждый седьмой из зарегистрированных или переоформленных в 2018 году автомобилей в РК был переоборудован под голубое топливо.

https://kolesa.kz/content/news/nalog-na-gazovye-avto-mogut-snizit-v-kazahstane/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Nafis 13.09.2018 в 16:57:17   # 693433
Дизеля на газ переведите. А то они страдают от цен неадекватных.
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  Даун 13.09.2018 в 18:17:47   # 693452
Каждая седьмая маловато перешли
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