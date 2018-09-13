Налог на газовые авто могут снизить в Казахстане

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doodles 13 Сентября 2018 в 16:06:04
Проект также предлагает поощрять выпуск автобусов и прочего автотранспорта, использующего газ в качестве моторного топлива, на отечественных заводах, а кроме того, строительство в центрах всех газифицированных регионов страны и на международных трассах заправочной инфраструктуры (порядка ста АГЗС). В свою очередь, авторизованным дилерам чиновники намерены создать благоприятные условия для ввоза в страну двухтопливных автотранспортных средств (бензин/газ) заводского изготовления.
В перспективе на газ или смешанное топливо планируется перевести весь ведомственный и служебный транспорт Казахстана, включая полицейские авто, машины чиновников и т. д. В Минэнерго уверены, что повсеместная автогазификация благоприятно отразится на экологии страны, позволит потребителям больше экономить на топливе, снизит дефицит дизеля, а также в целом положительно скажется на экономике и социальной жизни Казахстана.
Напомним, по последним данным, каждый седьмой из зарегистрированных или переоформленных в 2018 году автомобилей в РК был переоборудован под голубое топливо.
https://kolesa.kz/content/news/nalog-na-gazovye-avto-mogut-snizit-v-kazahstane/