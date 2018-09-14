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В Казахстане
Ждать ли улучшения качества дорог?
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Абв
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Абв
Гость 14 Сентября 2018 в 14:03:56
Водители регулярно жалуются на качество казахстанских дорог. Но, по
данным профильного ведомства, дела обстоят неплохо и ситуация будет только улучшаться.
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
неаполь
14.09.2018 в 15:44:55
# 693656
Ага!!! Постаянно улучшается!!!
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