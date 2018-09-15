Детям до 16 лет необходимо оформлять отдельный паспорт

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
едридмадрид 15 Сентября 2018 в 17:42:35
В соответствии с Законом «О документах, удостоверяющих личность», в паспорт гражданина Республики Казахстан может вноситься запись о детях в возрасте до 16-ти лет в случаях выезда совместно с родителями за границу с вклеиванием их фотографий.
«Вместе с тем, последние тенденции в мире, связанные с усилением угрозы терроризма и экстремизма, стали причиной ужесточения многими странами требований при пересечении их границ. Мировое сообщество совершенствует прохождение паспортно-визового контроля, формы идентификации личности и перешло к выдаче документов с биометрическими данными (цифровая фотография, отпечатки пальцев, изображения радужной оболочки глаза и т.д.)», - сообщает пресс-служба МВД РК.
Наблюдается тенденция по увеличению стран, предъявляющих обязательное требование для въезда в государство наличия у детей до 16 лет, выезжающих с родителями за пределы страны, паспорта гражданина Республики Казахстан (к примеру, в европейские государства Шенгенской зоны, США, ОАЭ и др. страны).
«Поэтому, чтобы обеспечить нашим гражданам свободное пересечение границ других стран, руководство МВД вносит поправки в Закон, предусматривающий отмену вклеивания фотографий детей до 16 лет в паспорта родителей. Соответственно, для выезда за границу детям необходимо будет оформлять отдельный паспорт», - сообщают в МВД.
Данные нововведения вступают в силу с 1 января 2019 года.
https://patrul.kz/novost/detyam-do-16-let-neobhodimo-oformlyat-otdelnyj-pasport