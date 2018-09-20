Трупное донорство в Казахстане необходимо поощрять — медики

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 20 Сентября 2018 в 14:27:26
Наверх
По словам специалистов, нужно менять отношение к трансплантации на уровне закона, что позволит решить вопрос нехватки органов. По этой причине за год в Алматы не провели ни одной операции по пересадке печени и почек. А между тем в стране новый орган ждут около четырех тысяч человек.
«В трансплантации почек — более 3000 человек, печени — в пределах 1000. Есть масса программ, которые стимулирует донорство. Я думаю, что это необходимо. Люди должны понимать, что они могут оказаться на этом месте. Нужны другие механизмы. Они существуют на западе. Механизмы поощрения донорства», — сказал председатель правления Национального научного центра хирургии имени Сызганова Болатбек Баймаханов на конгрессе в Алматы.
По данным телеканала, более 400 специалистов из Японии, Южной Кореи, Индии и стран СНГ делились в эти дни в Алматы новыми методами диагностики, лечения и профилактики заболеваний печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Основной темой встречи стала трансплантология. Врачи отмечают, спрос на органы с каждым годом растет и покрыть потребность может трупное донорство.Телеканал отмечает, что казахстанцы не хотят делиться органами умерших родственников. И острый вопрос трансплантации в стране решают с помощью родственного донорства — когда собственный орган больному отдает один из членов семьи. Но и таким способом можно воспользоваться не всегда. По статистике, из 100 желающих поделиться печенью и почками подходят только 20. Остальные отсеиваются по состоянию здоровья.
«Нет доноров, и с помощью доноров родственных мы этот вопрос не решим никогда. Нужна трупная пересадка, прежде всего. Естественно, молодеет. Причина в образе жизни, который мы ведем сейчас, он нехороший. Мы не понимаем, что питание и окружающая среда влияют на заболевания всех органов, в том числе и на печень. Кроме того, мы поздно диагностируем», — отметил президент Ассоциации хирургов-гепатологов стран СНГ Владимир Вишневский.
телеканал КТК
Комментарии, по рейтингу, по дате