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В Казахстане
Казахстан поднялся на 44 место в мировом рейтинге эффективности здравоохранения.
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Гоги80 27 Сентября 2018 в 13:47:25
Казахстан занял 44 место в ежегодном мировом рейтинге эффективности систем здравоохранения, опубликованном агентством Bloomberg, и поднялся на одну позицию выше по сравнению с прошлым годом, опередив Германию, передаёт BNews.kz.

Согласно рейтингу, уровень эффективности здравоохранения в Казахстане составил 39,2 балла, средняя продолжительность жизни - 72 года, доля расходов на здравоохранение - 3,9 % от ВВП, при этом строимость медицинских услуг на душу населения - 379 долларов.

Всего в списке Bloomberg оказались 56 стран. В тройку лидеров эффективности систем здравоохранения вошли Гонконг, Сингапур и Испания. В этих странах строимость медицинских услуг на душу населения превышает 2 тыс долларов.

Замыкает список Россия, Азербайджан, Болгария и США, при этом издательство отмечает, что стоимость медуслуг в Соединённых Штатах самая высокая из всех 56 стран в рейтинге и составляет 9 536 долларов на душу населения.

Источник: bnews.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  GoodZone 27.09.2018 в 16:01:06   # 695636
О как! агентство Bloomberg - это американский Хабар...
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  kanat7782 27.09.2018 в 16:08:40   # 695639
Это не мы поднялись, просто другие спустились по уровню. Щас везде идет тотальное снижение роста демографии путим ухудшение медицинского обслуживания!
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