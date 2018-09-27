Казахстан поднялся на 44 место в мировом рейтинге эффективности здравоохранения.

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Гоги80 27 Сентября 2018 в 13:47:25
Согласно рейтингу, уровень эффективности здравоохранения в Казахстане составил 39,2 балла, средняя продолжительность жизни - 72 года, доля расходов на здравоохранение - 3,9 % от ВВП, при этом строимость медицинских услуг на душу населения - 379 долларов.
Всего в списке Bloomberg оказались 56 стран. В тройку лидеров эффективности систем здравоохранения вошли Гонконг, Сингапур и Испания. В этих странах строимость медицинских услуг на душу населения превышает 2 тыс долларов.
Замыкает список Россия, Азербайджан, Болгария и США, при этом издательство отмечает, что стоимость медуслуг в Соединённых Штатах самая высокая из всех 56 стран в рейтинге и составляет 9 536 долларов на душу населения.
Источник: bnews.kz
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