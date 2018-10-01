Расписание каникул для казахстанских школьников утвердил МОН

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едридмадрид 01 Октября 2018 в 21:14:03
Сообщается, что в этом году школьная программа в Казахстане рассчитана на 32-34 недели занятий с тремя перерывами в виде каникул, а для дошколят введен дополнительный недельный отдых в самой длинной – третьей четверти.
Осенние каникулы в 2018 - 2019 учебном году пройдут с 29 октября по 4 ноября, зимние - с 31 декабря по 9 января, весенние — с 21 марта по 2 апреля. Дополнительные зимние каникулы для дошколят введены с 4 по 10 февраля.
Летние каникулы продлятся 99 дней.
https://bnews.kz/ru/news/kanikuli_v_kazahstane_kogda_i_skolk o_budut_otdihat_shkolniki
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