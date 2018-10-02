Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
В Казахстане
В Казахстане отменили печати
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 02 Октября 2018 в 17:42:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 02.10.2018 в 18:04:00   # 696264
При нынешней легкости приобретения печатей, в них действительно нет смысла.
поощрить | покарать
  Yerla 02.10.2018 в 18:37:58   # 696268
нах*я ? .. отменилип шонить другое, действительно напряжное .. лично мне печать таскать не трудно .. в чековой книжке тож штоль печать отныне не нужна?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь