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В Казахстане
В Казахстане отменили печати
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Абв
Абв
Абв
danilov 02 Октября 2018 в 17:42:39
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
старик
02.10.2018 в 18:04:00
# 696264
При нынешней легкости приобретения печатей, в них действительно нет смысла.
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Yerla
02.10.2018 в 18:37:58
# 696268
нах*я ? .. отменилип шонить другое, действительно напряжное ..
лично мне печать таскать не трудно ..
в чековой книжке тож штоль печать отныне не нужна?
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