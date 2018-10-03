В Казахстане запретят продавать лекарства без разрешения врача

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danilov 03 Октября 2018 в 10:27:48
"Очень серьезная проблема в отношении безрецептурного отпуска. Мы планируем к 2020 году полностью навести порядок и запретить безрецептурный отпуск всех медикаментов. К сожалению, практика такая присутствует, что покупатели приходят, перечисляют свои симптомы, и аптекари, которые по сути не являются медработниками, а являются провизорами, назначают им лекарства. В том числе сильнодействующие препараты отпускаются", - сообщил министр в кулуарах правительства.
В то же время Биртанов отметил, что власти не могут проверять все аптеки подряд, потому что в стране действует защита малого и среднего бизнеса.
"С 1 января 2019 года планируется введение предельных цен на лекарства в рознице. Мы будем пересматривать нормативную базу и усиливать контроль за деятельностью аптек. Это касается и введения запрета на безрецептурный отпуск препаратов. Большинство лекарственных препаратов должны выдаваться только по рецептам. К сожалению, даже требования на бумажных рецептах строго не соблюдаются. Поэтому здесь будем наводить порядок", - пообещал министр.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kazahstane-zapretyat-prodavat-lekarstva-razresheniya-vracha-354763/
Комментарии, по рейтингу, по дате
Все мы гости 03.10.2018 в 11:05:57 # 696348
Далее у тебя есть определенные проблемы со здоровьем и ты знаешь, что тебе необходимо пропить курс того или иного препарата (либо сам знаешь либо был пол года назад у врача). Далее у нас медицина становится полностью частная к этому ведут.И чтоб тебе купить препарат надо идти и заплатить за прием у врача, только потом выпишут лекарства. И еще момент тебе выпишут определенный препарат, а ты можешь купить более дешевый аналог и другое действующее вещество, но тебе покажут фигу. А врачи завязаны на фармацевтике и рубят бабки.
В общем вяжут рабов(народ) по всем фронтам. Декларирование, медицина, пенсионка и тд
Цитата: Все мы гости от 03.10.2018 11:05:57
Ну ахрененная новость. Тупые врачи будут теперь мне назначать лекарства? Теперь мы по малейшему поводу будем бегать к врачу, отпрашиваться с работы или опаздывать. Дурдом, ссука
Ну ахрененная новость. Тупые врачи будут теперь мне назначать лекарства? Теперь мы по малейшему поводу будем бегать к врачу, отпрашиваться с работы или опаздывать. Дурдом, ссука
Теперь вы будете уговаривать врача прописать вам нужное лекарство, а он совершенно "безвозмездно" будет решать нужно ли... И второй вариант - хотят повысить доходность частных клиник...