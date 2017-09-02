Как вы провели лето?

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MишаМашкевич 02 Сентября 2017 в 11:33:43
Итак главные новости ушедшего лета:
Абрамчик таки развелся! (девочки налетайте)
Эээээйй! Мы тут, ты нас видишь?!.........
Там скорее всего очередь аж до самого Парижа.
(здесь хэштеэг) жизньэтоболь......
Ну что сказать не судьба.Эхххх, такое счастье потерял Абрамчик
НО! Освободился от брачных уз Прэт или Прат. Да какая большая разница, ты все равно МОЙ!
Так что держись, я иду к тебе!
Иканорыч тебя я тоже люблю, потому как жену ты любишь сильно(а это очень хороший показатель человеческих качеств). Ты для меня всегда победитель!
И конечно главная новость этого лета: Они сделали это(да, да.....ДА)
Вы только посмотрите на эти губки,вьющиеся по ветру кудряшки и глаза полные тоски
показали нам попку того, кто ничего не знает.
Для тех у кого глаз начал дергаться или ничего не заметил дублирую
Одобряю! Хорошая, накаченная!
А те кто любит эльКлассико, смотрите ниже. Мне не жалко
Даже для любителей новоявленных папочек здесь место найдется
ути-пути, мимими
И няшек мы не обделим. Эгегей!
И конечно новая рубрика, эСпешэли нафталин+
На этой ноте закругляемся
Всем бобра и мира!
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 02.09.2017 в 12:50:42 # 628303
Цитата: ГОРЫНЫЧ от 02.09.2017 12:12:16
Это не Путин писал случайно
Насчет лета конечно в точку. лето пролетело мимо походу. Надежда на осень не угасает